Lieze (5) is Kinderkrak in Heuvelland

Lieze Debeuf (5) heeft er nu een goed jaar een kleine zus bij. “Samen met mama en papa heb ik veel traantjes gelaten toen Mare in het ziekenhuis lag. Maar ondertussen is ze bij ons en krijgt ze van mij elke dag een dikke knuffel.”

Mare is de jongste dochter van Younes en Anne-Sophie Lemahieu. Het gezin woont op de wijk Willebeek in Kemmel. Lieze gaat er ook naar school. Volgend schooljaar al naar het eerste leerjaar. “En ook dan zal ik blij zijn als ik Mare kan omarmen.” Mare werd geboren op 24,5 weken en verbleef maandenlang in het ziekenhuis. “Elke weekdag trokken mama en papa naar Brugge en bleef ik wat langer op school. Na een paar weken mocht ik tijdens het weekend ook mee op bezoek. Ofwel met mama ofwel met papa. Beiden hebben me goed uitgelegd wat er met Mare aan de hand was. Ik ben daardoor ook altijd positief gebleven, ook al heb ik veel geduld moeten hebben om echt eens te kunnen genieten van ons samenzijn.”

Het gaat nu goed met Mare, ze vierde haar eerste verjaardag op 21 april. Lieze is de dochter van voetballer Younes Debeuf en de kleindochter van ex-SK Nieuwkerke-trainer Ignace Debeuf. Ook zij voetbalt graag. “Eerst turnde ik tot ik op zondag mee ging supporteren voor papa die in Brielen speelt. Nu is het papa die voor mij komt supporteren als ik mijn wedstrijd speel bij de U6.” (MDN)

