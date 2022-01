Lieselotte Cloet wordt coach en begeleidster van kinderen en jongeren met behulp van paarden

Een nieuw jaar, een nieuwe carrière voor kleuterjuf Lieselotte Cloet (30) uit Roeselare. Zij zegde het onderwijs eind december definitief vaarwel om aan de slag te gaan als coach en begeleidster van kinderen en jongeren met de kracht van paarden. “Eindelijk kan ik mijn twee passies – kinderen en paarden – combineren.”

Voor Lieselotte Cloet wordt 2022 een bijzonder jaar. Ze nam eind vorig jaar afscheid van haar leerlingen in De Bever, in haar woonplaats Roeselare, om vanaf dit jaar fulltime aan de slag te gaan als coach en begeleidster van kinderen en jongeren met de kracht van paarden.

“Mijn carrière in het onderwijs was heel gevarieerd. Van de peuterklas tot de derde kleuterklas. Van turnleerkracht tot zorgcoördinator”, vertelt Lieselotte. “Wat mij vooral aansprak, waren kinderen die dat tikkeltje meer aandacht en zorg vroegen. Uitzoeken wat dit kind nodig had en bekijken hoe we op die noden konden inspelen, gaf mij enorm veel voldoening. Ik wilde hier echter nog verder in gaan en vooral individueel kunnen werken met kinderen.”

Twee passies in één job

Lieselotte besloot daarop om zich om te scholen tot kindercoach en volgde trainingen rond rouw & verlies en trauma. Lieselotte volgde ook een opleiding tot Horse Reflected coach. “Naast een passie voor kinderen, heb ik al van jongs af aan een hart voor paarden. Dat ik deze twee passies nu in één job kan combineren is een droom die uitkomt.”

Vanaf nu kunnen kinderen en jongeren vanaf acht jaar dus terecht bij coach en begeleidster Lieselotte Cloet en haar paarden in de Oude Heirweg in Lichtervelde. “Heel veel kinderen ervaren al op jonge leeftijd stress, zijn overprikkeld, piekeren vaak of zijn angstig”, aldus Lieselotte.

We leren kinderen en jongeren om de teugels in eigen handen te nemen

“Als coach ga ik samen met het kind op ontdekking naar zijn of haar kwaliteiten, talenten, vaardigheden. We nemen die talenten mee doorheen het traject als rode draad en gebruiken die als houvast. Afhankelijk van het kind en de hulpvraag gaan we bepaalde vaardigheden aanleren of leren we omgaan met moeilijkheden.”

Daarnaast gaat Lieselotte ook zwaardere thema’s niet uit de weg. “Tijdens een begeleidingstraject ondersteun ik kinderen of jongeren die te maken krijgen met een ingrijpende gebeurtenis, waarbij rouw, verlies en verdriet komt kijken.”

Paarden breken het ijs

Bij dit alles spelen de paarden van Lieselotte een cruciale rol. “Een groot voordeel van het werken met paarden is dat je veel tijd in de gezonde buitenlucht doorbrengt. Bovendien breken paarden het ijs en voelen kinderen zich sneller op hun gemak”, legt Lieselotte uit. “Paarden zijn rustige dieren en brengen die rust over op het kind. Daarnaast worden de kinderen uitgedaagd om samen met het paard in beweging te komen. Ter verduidelijking: we leren niet paardrijden, maar leren de kinderen en jongeren, met of zonder specifieke zorgvraag, om de teugels in eigen handen te nemen.” (LH)

Meer info volgt binnenkort op www.lieselottecloet.be of nu al op de Facebookpagina: https://www.facebook.com/Lieselotte-Cloet-Coaching-Begeleiding-met-paarden-106124821943317