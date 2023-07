Lies Bontrock neemt afscheid van sportmonitorteam: “Het was heel fijn om te doen”

Lies Blontrock nam na acht jaar afscheid als sportmonitor op de sportkampen in Spiere-Helkijn. De 24-jarige volleybalspeelster van Kerdavo Avelgem heeft er haar lerarenopleiding opzitten en gaat van start als doctoraatstudent aan UGent.

Na acht schitterende jaren nam Lies Blontrock afscheid als sportmonitor van Spiere-Helkijn. “Na een opleiding van vijf jaar Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen, heb ik er dit jaar nog een jaar lerarenopleiding opzitten”, vertelt Lies.

“Ik ga nu aan de slag als doctoraatsstudent aan de Universiteit van Gent waar we onderzoek gaan doen naar de motoriek van Vlaamse peuters. Ik was al even aan de slag in het Sint Jan Berchmans College als interim. Door deze nieuwe stap zal er bijna geen vrije tijd meer zijn voor sportkampen. Ik zal praktisch geen verlof meer kunnen nemen, en de weinige tijd die overblijft spendeer ik dan liever aan iets anders. Ik zal het wel superhard missen allemaal. Ik zag die kinderen opgroeien van het eerste naar het zesde leerjaar, ze zien evolueren was zeer fijn om te zien.”

Volleybal

Lies haar vrije tijd zal goed ingevuld blijven. Ze is één van de belangrijkste pijlers binnen Damesvolleybalclub Kardavo Avelgem.

“Ik ben er jeugdcoördinator, verzorg er de opleiding van trainers en begeleid er jonge speelsters”, gaat Lies, dochter van voorzitter Joris Blontrock, verder. “Ik ben bestuurslid en regel zowat alles wat de jeugd betreft. Ook als speelster blijf ik actief bij de eerste ploeg. We promoveerden vorig seizoen als kampioen in Promo 1 naar derde Nationale. Een mooie opsteker voor de club na een schitterende campagne. Er komen met Hanne Maelfait (Balti Kortrijk, P2) en Joelle Gheysen (Brugge, P2) twee nieuwe versterkingen bij. Ellen Defoor gaat met volleybalpensioen en Lise Van Wyngene is zwanger. Sofie Depluverez, die eveneens gestopt was, gaat daardoor nog tot nieuwjaar onverwacht door om Lise tot die tijd te vervangen. Nina Van Ginneken komt ons als jeugdspeelster vanuit de tweede ploeg versterken.”