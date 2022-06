Lies (14) is Kinderkrak in Meulebeke

Lies Vanhaesebroeck (14) is derdejaarsleerlinge humane wetenschappen aan Prizma campus college Izegem. Ze is de dochter van Bert Vanhaesebroeck en An-Sofie Van Nieuwenhuyse en de zus van Sara.

Inzet en hulpvaardigheid typeren haar levensstijl. “Al van in de tweede kleuterklas volg ik dansles bij dansschool Nele in Oostrozebeke. Ik hou heel veel van jazz, ik vind het een sierlijke dansvorm, zonder afbreuk te doen aan hiphop. De twee uren dans die ik wekelijks volg, vliegen echt voorbij”, aldus Lies. “Hetzelfde kan ik zeggen van de heerlijke Chiromomenten die ik nu samen met de Tiptiens beleef. Naast dansen maakt Chiro deel uit van mijn leven. Ik was er reeds bij toen ik in de derde kleuterklas zat. We vormen een echt hecht team en voor ons is geen uitdaging te veel. Zo kan iedereen op ons een beroep op doen voor de bediening tijdens een communiefeest of een babyborrel. De centjes die we dan verdienen, gebruiken we voor de kampverkenning. Dit jaar ben ik ook actief in het pas opgerichte jeugdtheater van de Karel van Mander Gezellen, Studio K. Onlangs brachten we het stuk ‘Koning Odyssee’ waar ik de rol vertolkte van Athene.” (LB)

