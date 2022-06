Lieke (12) is Kinderkrak in Zulte

Lieke De Graeve is een toptalent in het acrogym, ofwel acrobatische gymnastiek. Daar traint ze dan ook hard voor. Vorige maand werd al dat harde werk beloond met een zesde plaats op het MIAC-tornooi in Portugal. “En daar zijn we heel blij mee”, zegt mama Maud Coeman, niet toevallig zelf turnleerkracht. “Op een heel klein foutje na kon Liekes team misschien wel brons gehaald hebben.”

Lieke is begonnen met kleuterturnen bij Sportak in Deinze. Als turnleerkracht vond ik het belangrijk dat ze sport deed. Later kregen we een mailtje rond een scouting, daaraan hebben we meegedaan zonder goed te weten wat het precies inhield. Een paar dagen daarna kregen we bericht dat Lieke mocht kiezen uit alle disciplines en het is acrogym geworden. Sindsdien moest ze zes uur per week trainen. Bovendien moeten de scouts je elk jaar opnieuw selecteren, zo ga je telkens een categorie omhoog. Lieke zit nu in categorie A, het hoogste wat kan in België. Intussen traint Lieke zestien uur per week, nu lukt dit nog maar we hebben wat schrik voor de overgang naar het middelbaar volgend jaar. Al zou ze zich graag proberen kwalificeren voor het EK in 2023.” (JF)

