Liam (12) is Kinderkrak in Ieper

De 12-jarige Liam Six is de zoon van Niki Six en Elke Spinnewyn. Hij zit in het laatste jaar in De Vlam en gaat volgend schooljaar naar het VTI waar bij STEM wetenschappen-engineering zal volgen. Zijn grote hobby is motorsport. “De passie voor die sport zit in de genen”, vertelt Liam. “Overgrootvader Maurice en grootvader Eddy waren motorcrossers en mijn vader Niki beoefent nog altijd die sport. Hij werd vier keer kampioen in Frankrijk en één keer in België, maar ik wil beter worden. Mijn grote voorbeeld is de Nederlander Jeffrey Herlings. Hij won tot nu toe 103 GP’s en brak daarmee het record van motocrossgrootheid Stefan Everts.” Liam is goed op weg om een wereldtopper te worden. “Vorig seizoen heb ik bijna alle wedstrijden gewonnen waaraan ik deelnam”, vervolgt Liam. “De enige wedstrijd die ik niet won, was de Masterkids, maar dat is dan ook de grootste internationale wedstrijd ter wereld. In juni wordt die wedstrijd opnieuw gereden in Verdun en ga ik voor de overwinning. In maart dit jaar begon ik aan mijn eerste officieel klassement in een hogere reeks. Tot nu toe reed ik 7 wedstrijden en eindigde altijd in de top 5. Ik ben zelden tevreden over mijn prestaties. Zelfs als ik win, vind ik dat het beter kon. Ik ben geen opgever. Ooit liep ik een polsbreuk op, maar reed ik de wedstrijd uit.” (EG)