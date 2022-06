Liam (11) is Kinderkrak in Zwevegem

Dat Liam Gadeyne uit de Kappaertstraat in Zwevegem laureaat is voor de Kinderkrak, ziet hij als een laat verjaardagsgeschenk. Dinsdag werd hij 11 jaar.

Liam zit in het vijfde leerjaar van De Groene Kouter en werd voorgedragen door zijn meter omdat hij groene vingers heeft. “Ik help graag in de tuin en dan vooral van mijn pappie Jozef in Deerlijk. Ik ga er heel vaak het gras maaien. Vers gemaaid gras ruikt lekker en familie helpen doe ik graag, dus dat zijn twee vliegen in een klap”, vertelt de jonge snaak enthousiast.

Maar er is meer. Liam is graag buiten en werkt graag met zijn handen. Trots toont hij zijn zelfgemaakte moestuinbak. “Ik kweek zelf groentjes en plantte een avocadopit die een boompje aan het worden is. Het leukste is het zien groeien. Dagelijks zie je verandering, tof toch?”

Liam gaat er ook prat op dat hij, zoals hij zelf zegt, meer materiaal heeft dan zijn vader Wesley die houtbewerker is. “Ik krijg al jaren van de Sint of voor mijn verjaardag handgereedschap als geschenk. Ik ben daar heel blij mee en kon zo dus ook al mijn eigen moestuinbak maken.”

Liam wil later dus wel iets doen als bouwvakker of tuinier. “Ook bulldozers of kranen spreken mij wel aan”, zegt hij.” (GJZ)

