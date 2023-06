Leontien (12) is Kinderkrak in Brugge

Leontien Vandenbogaerde oefent dagelijks om vanaf september alleen met haar handbike naar het Sint-Andreaslyceum in Sint-Kruis te kunnen gaan. Nu legt zij dat parcours vanuit de Brugse binnenstad naar De Zonnetuin in de Beeweg nog in het gezelschap van haar ouders af. “Ik lijd sinds mijn geboorte aan een aandoening van de spieren en heb al vele corrigerende operaties achter de rug. Heel korte afstanden doe ik met krukken, iets langere in een rolstoel. Drie keer per week kine leert mij sterk te zijn in een broos lichaam. Ik heb mijn brevet van 25 meter zwemmen al heel vroeg behaald! Onze schooldirecteur vertelde mij dat ik tot Kinderkrak ben verkozen! Wauw! Ons huis is afgestemd op mijn beperking, mijn papa is architect. Ik probeer zo zelfstandig mogelijk te zijn en babysit al voor mijn jongere broer. Thuis en De Zonnetuin zijn rolstoelvriendelijk. De drempels op school zijn weggewerkt met rubberen matten, wat ook goed is voor de karretjes van de poetsploeg. Er is een traplift geïnstalleerd. Ik krijg veel hulp van mijn klasgenoten en mijn allerbeste vriendin Yara duwt mijn rolstoel overal naartoe. Ik ben blij dat zij ook naar SASK gaat!” (SVK)

Lees hier alle verhalen van de Kinderkraks 2023