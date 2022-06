Leonie (16) is Kinderkrak in Wielsbeke

Leonie Rogge uit Sint-Baafs-Vijve speelde dit jaar op hoog niveau basketbal. Met ION Waregem speelde ze bij de U16 kampioen op niveau 1 nationaal.

Dat is het hoogste niveau in het jeugdbasketbal. Bij haar familie zit de sport in het bloed. “Ik ben bij Bobcat Wielsbeke begonnen met basketbal dankzij mijn vader. Hij heeft daar lang gespeeld. Mijn grootvader is dan weer een van de stichters van de ploeg uit Wielsbeke”, geeft ze aan. Leonie kan haar energie kwijt in basketbal, waar ze op de guard-positie speelt. “Het is een intensieve teamsport waarin je vrienden voor het leven kan maken.

Dat is ook een van de redenen waarom ze volgend seizoen terugkeert naar Wielsbeke. “Ik heb nu twee jaar bij Waregem gespeeld, maar ik speel graag weer samen met mijn vriendinnen van Wielsbeke. De sfeer zat daar altijd goed en ik zal me er zeker amuseren, wat niet wil zeggen dat dat in Waregem niet het geval was. Dat Wielsbeke een niveau lager is, interesseert met vrij weinig. Amusement is voor mij het belangrijkste”, vertelt ze over de club van haar hart. De leerlinge van het VTI in Waregem is heel blij met haar kinderkraktitel. “Dit geeft me de bevestiging dat ik een mooie prestatie heb neergezet. Maar basketbal blijft een teamsport: we hebben samen kampioen gespeeld op het hoogste niveau”, besluit ze. (NVR)

Lees hier alle verhalen van de Kinderkraks