Leon (17) is Kinderkrak in Ledegem

Leon Vanfleteren is 17 jaar oud en woont met zijn gezin in Sint-Eloois-Winkel. Hij was amper zeven jaar oud toen hij begon met skiën. “Vroeger gingen we vaak met het gezin op skireis, en eigenlijk deed ik dat wel enorm graag”, zegt Leon, die momenteel in het VTI van Izegem op school zit. “Mijn mama spoorde me aan om skiën eens als sport te proberen en dat heb ik toen gedaan.” Sindsdien is Leon niet weg te denken van de piste. “Op woensdagavond en op zaterdagvoormiddag train ik in de indoorpiste van Ice Mountain in Komen, maar het is natuurlijk leuker om op echte sneeuw tussen de bergen te skiën”, geeft hij toe. “Jaarlijks gaan we een paar keer naar het buitenland om daar te trainen, want dat is toch wat anders dan in Komen. Je hebt veel meer snelheid en kan ook langer aan een stuk skiën.” Leon en zijn gezin trekken naar verschillende bestemmingen in Frankrijk en Italië, maar enkelen springen er toch uit. “Livigno, Val Thorens en Val d’Isère zijn toch de drie plaatsen waar we het meest naartoe gaan.” Leon heeft ambities om professional te worden, al ligt dat volgens hem nog ver weg. “Daarvoor zal ik nog meer moeten trainen en nog meer naar het buitenland moeten trekken.” (MC)