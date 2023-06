Léon (16) is Kinderkrak in Tielt

Wie niet altijd hoog oploopt met ‘de jeugd van tegenwoordig’ zal snel het geloof terugvinden met het verhaal van Léon Berteloot en zijn twee jaar oudere zus Ona. Zij richtten vorig najaar een eigen bedrijfje op, Witte Vlinder, waarin ze hun eigen spaargeld staken. Léon volgt zelf Marketing & Ondernemen aan het Regina Pacis in Tielt.

Met Witte Vlinder gaan de twee op regelmatige basis graven poetsen of onderhouden. Voor veel ouderen, of mensen die ver wonen, is dat niet altijd evident. Oorspronkelijk spitsten ze zich toe op het kerkhof van Tielt, maar al snel kwamen er veel vragen voor ook andere plaatsen. Ondertussen is er al interesse vanuit Brugge en Gent. Bovendien maken de twee er hun werk van. Zo spelen ze tijdens het schoonmaken ook de lievelingsmuziek van de persoon in kwestie en sturen ze nadien ook altijd foto’s door.

Het is dus geen verrassing dat Léon (zijn zus is net te oud, red.) de titel van Kinderkrak ontvangt. “Die titel is heel fijn, maar ik draag ze zonder meer ook op aan mijn zus. Voor mij is het een heel goede leerschool voor later, als ondernemer.” Onrechtstreeks inspireren ze ook andere jongeren, onder meer via TikTok. Enkele van die filmpjes zijn al meer dan 10 miljoen keer bekeken. Het is duidelijk: voor zowel Léon als Ona is dit niet zomaar een hobbyproject, maar een pure passie. (BVB)