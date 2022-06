Leon (10) is Kinderkrak in Deerlijk

Leon Calleeuw (10) is een van de spelbepalende spelers van de U12A van basketbalclub BC Lamett Deerlijk-Zwevegem. Het team kroonde zich het afgelopen seizoen tot kampioen.

“Mijn vader heeft vroeger basketbal gespeeld”, verduidelijkt de leerling uit het vijfde leerjaar van de vrije basisschool De Ranke in Vichte. Samen met papa Tom Calleeuw, mama Anne D’Halluin en jongere zus Lotte woont hij in de Kapelstraat in Sint-Lodewijk. “Toen ik in de derde kleuterklas zat, ben ik beginnen basketten bij Scaldis Zwevegem. Ik ben daar één seizoen gebleven en heb dan de overstap gemaakt naar BC Lamett Deerlijk-Zwevegem. Jody Vanacker was mijn trainer bij de basketschool Fun & Play. Het voorbije seizoen speelde ik als eerstejaars bij de U12A. Volgend jaar blijf ik bij dat team en zal Henk D’hont onze trainer-coach zijn”, zegt Leon.

“Na de herindeling van de ploegen waren we onderverdeeld in een poule van zes teams. We verloren enkel onze thuiswedstrijd tegen BBC Zulte en dat met één puntje verschil. Daar hebben we orde op zaken gesteld en met bijna 30 punten gewonnen. Kampioen spelen is leuk. Het is zeker niet mijn verdienste alleen, maar die van de hele ploeg. Mijn passing en lay-ups lukken al aardig. Ik amuseer mij in de ploeg en ik heb nog heel wat hobby’s. Ik speel voetbal, ben aangesloten bij de zwemclub, volg muziek- en pianoles en ben ook lid van Chiro Sellewie. Ik kan het voorlopig nog allemaal combineren. We zien wel welke richting het uitgaat.” (DRD)

