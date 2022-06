Lenn (5) is kinderkrak in Menen

Lenn Morel (5) is een vrolijke kleuter die graag speelt en zijn zus plaagt. Hij zit bij juf Jozefien in de tweede kleuterklas van basisschool Futura en houdt van voetballen, basketten en skaten. Desondanks heeft hij er al een erg bewogen levensparcours op zitten.

Op tweejarige leeftijd werd bij hem de agressieve kanker neuroblastoom vastgesteld. Twee jaar lang ging het over en weer tussen thuis en het Kinderziekenhuis Prinses Elisabeth in Gent. “Chemotherapie, straling, operatie, immunotherapie, transplantatie van zijn eigen beenmerg… Lenn moest het allemaal ondergaan”, zegt mama Virginie Debreyne.

Kankervrij

“Nu is hij kankervrij en gaan we nog om de drie maanden op controle.” Door de coronacrisis moest Lenn twee jaar wachten vooraleer Make-A-Wish zijn hartenwens in vervulling kon laten gaan. “Het is de droom van Lenn om als piper mee te marcheren met Ypres Surrey Pipes & Drums. Papa Christophe en ik spelen er drums, zus Liana (8) doet aan highlanddansen en pluspepe Eric Remi speelt doedelzak.”

“Make-A-Wish zorgde ervoor dat zijn droom begin mei vorm kreeg. Lenn kreeg een uniform en kilt op maat. Met een mini-doedelzak mocht hij als een volleerde piper naast zijn pluspépé meestappen onder de Menenpoort. Echt doedelzakspelen kan hij nog niet, maar hij oefent nu op een chanter.” (CB)

Lees hier alle verhalen van de Kinderkraks