Len (15) is Kinderkrak in De Panne

Len Launoy (15) is sinds een jaar ondervoorzitter van de Jeugdraad in De Panne en zet hij enthousiast zijn schouders onder heel wat jeugdprojecten. “Toch schrok ik wel even als ik de optelsom maakte van wat daar allemaal komt bij kijken”, bekent Len. “Zoals meehelpen aan de Dag en de Nacht van de Jeugdbeweging. Maar als we dan zien dat zo’n evenement een succes was, geeft dat een enorme voldoening! Ik heb ook mijn steentje bijgedragen aan de Buitenspeeldag en samen met Maarten Maes van de Jeugddienst het ‘repetiekot’ verbouwd om er onder meer leuke workshops te organiseren.”

Len heeft ook muzikale talenten. Elke week speelt hij basdrum bij Paradekorps El Fuerte van Koksijde, maar hij schrijft ook zelf nummers. “Al 7 of 8 jaar ben ik bezig met slagwerk, en op eigen houtje speel ik piano. Ik denk er trouwens aan om een eigen band op te richten. Mijn passie voor fotografie staat nu even op een laag pitje omdat ik vooral intensief met muziek bezig ben.” Eigenlijk heeft Len nog meer passies, zoals acteren in de toneelvoorstellingen van Panneia, de toneelvereniging van het Immaculata-Instituut waar hij in het vierde jaar natuurwetenschappen zit. Zodra hij zijn diploma middelbaar op zak heeft, denkt Len eraan om geneeskunde te gaan studeren. (MVO)

