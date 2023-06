Leila (8) is Kinderkrak in Harelbeke

Leila Haerynck zit in het tweede leerjaar van de Stedelijke Basisschool Centrum in Harelbeke. Zij is een Kinderkrak omdat ze zich voor iedereen inzet, zowel op school, als in het ballet als bij de Gavertrimmers.

Ze is een supergoede vriendin voor al haar vriendjes en vriendinnetjes. Leila is de zus van Vince. “Ik ben blij dat ik bij de Kraks ben”, zegt ze. Haar lievelingsvak in de klas? “Rekenen. Ik zie graag cijfers en werk daar graag mee. Ik zou graag dokter worden. Ik heb een doktersvaliesje en oefen daarmee op mijn drie poppen Marta en Niene, mijn derde heeft geen naam. De bloeddruk meten en de polsslag voelen”, vertelt Leila, die blijkbaar een bezige bij is. Ze volgt al vier jaar ballet aan de academie, turnt en loopt al twee jaar bij De Gavertrimmers. “Ik mag optreden op het jaarlijks feest van het ballet.” Leila is ook creatief en artistiek veelzijdig. “Ik maak graag cadeautjes en geef die zeer graag aan iedereen weg, zeker aan mijn familie en vrienden. Voor een verjaardag maak ik samen met mama een doosje met de naam van de jarige op. Ik teken graag allerlei figuurtjes. Ik maak ook samen met mama poppetjes in stof en ik versier die dan”, vertelt Leila verder. Leuk detail: Leila houdt van bakken. “Ik bak supergraag samen met mama, koekjes en taarten die we versieren. Ik ben misschien de beste bakker van Harelbeke (lacht).” Waar ze van houdt? “Naar de kermis gaan en op de draaimolen zitten en eendjes vissen.” (Peter Van Herzeele)

