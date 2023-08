Leidingtekort bedreigt toekomst Chiro

Chiro Zuienkerke kampt deze zomer met een acuut leidingtekort: voor de drie groepen samen blijven er maar vier begeleiders over. Een oproep op sociale media werd ondertussen al druk gedeeld. “Ermee stoppen zou te jammer zijn.”

Chiro Zuienkerke zit met de handen in het haar. Het zomerkamp van de jeugdbeweging – een weekje Vlamertinge in juli – kon dan wel gewoon doorgaan maar voor het nieuwe werkjaar dat normaal gezien begin oktober van start gaat, ziet het er momenteel nog wat onzeker uit: net als bij de collega’s in Knokke-Heist blijven er amper nog leiders over om eraan te beginnen. “Het was dit jaar al nipt”, zegt Emma Lidou. “We zijn met vijf begonnen, nu blijven we nog met vier over. Dat is écht te weinig om te starten.” Vijf leiders is volgens Emma de absolute minimumbezetting voor de drie groepen. “Voor veertig kinderen moet je eigenlijk minstens met zes zijn. En om alles zo normaal mogelijk te laten verlopen, nog beter met acht”, klinkt het.

De jeugdbeweging telt momenteel 57 leden, leiding incluis. “Het probleem is dat onze oudste groep – de TiKe – dit jaar amper nog leden telde. En leiding die van buitenaf komt, geeft er vaak al na een jaar de brui aan. Dat is echt een probleem”, klinkt het. Want de druk op de bestaande leiding wordt daardoor ook te groot. “Juist doordat we zo onderbemand zijn, wordt er enorm veel van ons verwacht. En dat elk weekend opnieuw. Logisch dat jongeren dan afhaken en ervoor kiezen om te gaan werken”, aldus Emma.

Oproep

De jeugdbeweging ondernam al meerdere pogingen om nieuwe leiding aan te werven, maar voorlopig dus zonder succes. Toch blijven ze erin geloven. “Er na dertien jaar noodgedwongen moeten mee stoppen, dat zou toch al te jammer zijn, hé? Het zijn tenslotte je vrienden die je bij de Chiro elke week ziet. Onze oudste gasten delen de oproep daarom nu ook massaal op hun sociale media”, klinkt het. (WK)

Ben je zestien jaar of ouder, vrij op zaterdagnamiddag en heb je een hart voor kinderen? Stuur dan een berichtje naar chiro.zuienkerke@gmail.com.