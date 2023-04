Lego Friends vindt inspiratie bij Chloé uit Komen-Waasten: “Zo leren kinderen dat mensen met beperking ook normaal zijn”

Tien jaar nadat speelgoedgigant Lego begon met de reeks Lego Friends, worden acht nieuwe figuurtjes aan het gamma toegevoegd. Op vraag van de ouders richt het merk zich daarmee meer op termen zoals diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit. Ambassadeur Fiene ken je misschien al. Voor één van de figuurtjes vonden ze inspiratie in Komen-Waasten, dankzij Chloé Van Elslande (15). Het nieuwe figuurtje heeft, net zoals de jonge atlete, slechts één arm.

Van bouwstenen tot speelgoedvariaties en zelfs tekenfilms of videogames. Het universum van Lego Friends evolueerde de afgelopen 10 jaar aan een ongekend tempo. Voor de Deense gigant was de tijd dan ook rijp om te bekijken hoe en waar ze het gamma konden gaan moderniseren. Ze trokken ten rade bij zowel de kinderen, hun primaire doelgroep als bij hun ouders en daar waren de resultaten frappant.

Nieuwe figuurtjes

In België werden zo 400 kinderen ondervraagd en meer dan 60% vond dat het speelgoed en vooral de figuurtjes de realiteit van de maatschappij niet langer voorstelden. Thema’s zoals huidskleur, handicap en zelfs sociale klassen ontbraken compleet. Lego besloot dan ook om 8 nieuwe figuurtjes te verzinnen, 8 personages die de wereld anno 2023 beter moet gaan omarmen.

Autumn

Zo kwam Chloé Van Elslande in het vizier. De 15-jarige Komense meid, die zich volop klaarstoomt voor een potentiële deelname aan de Paralympische spelen van 2024, kreeg de titel van ambassadrice voor ‘Autumn’. Het nieuwe figuurtje heeft, net zoals de jonge atlete, slechts één arm. “Ik heb gaandeweg geleerd om te houden van wie ik ben”, lacht de tiener. “Toen ik nog piepjong was, was ik voornamelijk bezig met mijn beperking. Ondertussen heb ik geleerd dat dit helemaal geen rem op het leven moet zijn en er dus van een beperking op zich niet echt sprake is. Er is erg weinig dat ik niet kan en voor sommige zaken heb ik dan ook een eigen manier van aanpakken ontwikkeld.”

“Vroeger was ik altijd bezig met het verbergen van mijn lichaam, zodat niemand mijn aparte fysiek zag”

Hoewel ze nog volop in de puberteit zit, kijkt Chloé wel op een erg volwassen manier naar de hedendaagse maatschappij. “Het is een feit dat beperkingen nog steeds een rem zijn voor heel wat mensen. Voor mijzelf kwam de klik er na een sportwedstrijd in het buitenland. Ik was voordien heel hard bezig met het verbergen van mijn lichaam, ervoor zorgen dat niemand mijn aparte fysiek zag. Tijdens die wedstrijd zag ik mensen, jongeren die allemaal een beperking hadden maar daar helemaal niet mee bezig waren. Voor hen was het alsof er helemaal niets aan de hand was en dat was een echte openbaring.”

Herkenningspunt

Als ambassadrice van het nieuwe Lego Friends-figuurtje hoopt de Komense dat hiermee het startsignaal van een nieuwe beweging is gegeven. “Het is een geniaal idee en het zorgt er meteen voor dat mensen met een handicap ook een herkenningspunt hebben in speelgoed”, sluit ze af. “Het zal natuurlijk niet meteen gebeuren, maar als kinderen nu al kunnen leren dat iemand met een beperking ook maar een normaal persoon is, dan ziet het er goed uit voor de volgende generaties.”