Leerlingen VTI vissen naar oud ijzer voor kunstwerk en stoten op een… auto

De leerlingen van 5 en 6MT van het VTI Sint-Lucas in Menen waren graag eens gaan magneetvissen in het kader van een lasprojectje. Allen mochten ze dat niet. Daarom kregen ze maandag de hulp van de ordediensten. De hele dag lang doorzochten ze de Leie. Met resultaat, van muntjes tot… een auto.

Wapens van de Bende van Nijvel? Een vluchtauto van een Franse drugsbende? Historische relieken uit de gouden tijd van Menen? Heel wat passanten vroegen zich af wat er maandag gaande was op de Oude Leiearm. De civiele bescherming, duikers van de scheepvaartpolitie, een sonarboot. Het was er een drukte van jewelste.

De reden van die machtsontplooiing was echter van een heel andere aard. De leerlingen van het vijfde en zesde jaar Mechanische Technieken werken aan een bijzonder kunstwerk waarbij ze een stier lassen, met onder meer afval. “Zo kwamen we op het idee om te magneetvissen in de Leie. Dat is echter verboden, dus stelden de burgemeester en de politie voor om ons wat te helpen”, vertelt leerkracht Bart Ovaere.

Autowrak

De hele dag waren de leerlingen in de weer. Met kleinere magneten vanop een bootje, met een grote haak, maar ook met grotere toestellen met meerdere magneten. Initieel leverde dat weinig op. Enkele munten, een schaar of een leeg blikje.

Deze actie past perfect binnen onze ambitie om de band tussen jongeren en politie te verbeteren – burgemeester Eddy Lust

Maar hoe later het werd, hoe groter de vangst. Eerst nog een verkeersbord, daarna ook een fiets. “Op het einde stootten we op een auto. Omdat die gerechtelijk niet gekend is, mocht hij in het water blijven”, aldus Ovaere. De bestuurlijke overheid zal later beslissen wat er met het wrak zal gebeuren.

Tijdens de actie kwam ook Alain Remue van de Cel Vermiste Personen een bezoekje nemen. Burgemeester Eddy Lust (Open VLD), die het magneetvissen mogelijk maakte, kwam ook een kijkje nemen. “Deze actie past perfect binnen onze ambitie om de band tussen jongeren en politie te verbeteren”, legt hij uit. Het maakte volgens hem nog iets duidelijk. “Er wordt heel weinig afval gevonden. Duidelijk dat we een propere stad zijn.”

Met het gevonden afval – de auto natuurlijk uitgezonderd – gaan de leerlingen nu aan de slag om hun kunstwerk af te maken. “Het is een bijzondere manier om de praktijklessen te geven en we geven nog een bijzondere boodschap mee. Het kunstwerk zou eigenlijk niet mogelijk mogen zijn. Zonder afval zouden we het niet kunnen maken, dat zorgt hopelijk voor een zeker bewustzijn”, besluit de leerkracht.