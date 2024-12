Leerlingen MSKA zorgen voor extra kleur in gebouw Sociale Kruidenier

De leerlingen schilderen en decoratie van het MSKA campus Groenestraat gingen een samenwerking aan met de Sociale Kruidenier. De schilders namen de kelderverdieping van RSL op Post, waar de Sociale Kruidenier gevestigd is, onder handen.

De voorheen witte en saaie gangen van de kelderverdieping van RSL op Post zien er voortaan een pak vrolijker uit. Die metamorfose is er gekomen dankzij de leerlingen van het MSKA. “Het was fantastisch om te zien hoe de leerlingen vol enthousiasme aan de slag gingen. Ze kregen de kans om hun vaardigheden buiten de schoolmuren te ontplooien en hebben daar gretig gebruik van gemaakt. De gangen stralen nu een warm en vrolijk karakter uit, wat perfect past bij de doelstelling van de Sociale Kruidenier”, aldus leerkrachte Mieke Tant. Ook bij RSL op Post is men blij met het eindresultaat. In de toekomst hoopt men daar nog meer scholen te betrekken bij de verschillende initiatieven. Onder andere een samenwerking met het VTI voor een speelhoek in de Kringloopwinkel staat op til.