Leef je uit in de kerstvakantie in Ichtegem

Tijdens de kerstvakantie hoeft de lokale jeugd zich niet te vervelen. De gemeente heeft weer een volledig activiteitenaanbod uitgewerkt. Voor tieners vanaf 14 jaar is er op 28 december een kerstfeestje en op 29 december gaat men zwemmen naar Lago Brugge.

Tijdens de tweede vakantieweek is er buitenschoolse kinderopvang voor peuters en kleuters in De Kastaar in Ichtegem en De Kornuit in Eernegem. Inschrijven is vereist. Verder zijn er ‘kleuterkriebels’ en DoeMee Ateljees in Jeugdsite De Kroon in Eernegem. Er is ook een sportkamp voor de kleuters en eentje voor leerlingen van het eerste leerjaar tot en met het tweede middelbaar. (GC/foto GC)

Info en inschrijven via de link.