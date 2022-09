Ledenwerving centraal op Startdag KSA Peter Benoit Harelbeke

De 25-koppige leidingsploeg van KSA Peter Benoit Harelbeke is helemaal klaar voor hun officiële startdag. Na twee spetterende kampen verwelkomen ze op zaterdag 24 september jong en oud met open armen.

“Onze vaste leden hebben we al gezien op de eerste twee activiteiten, maar we sporen hen aan om morgen (zaterdag 24 september, red.) ook vrienden en vriendinnen mee te brengen die nog geen lid zijn van de KSA. Elk kind kan drie keer gratis komen proberen bij ons, de startdag is daar de ideale gelegenheid voor”, aldus bondsleidster Jits Bulcaen (20). Die ledenwerving blijkt steeds belangrijker te zijn, want sinds de coronacrisis daalt het ledenaantal sterk. Vooral de twee jongste groepen lijken het zwaarst getroffen.

“Bij de koepel van KSA en bij de andere Harelbeekse jeugdbewegingen horen we dezelfde problemen terugkeren. De oorzaak is niet echt duidelijk, de oplossing evenmin. We doen er alleszins alles aan om zoveel mogelijk kinderen te bereiken en iedereen kennis te laten maken met onze werking. We hopen binnenkort toch weer de kaap van 140 leden te halen”, klinkt het. Ook de ouders zijn welkom op de startdag van de KSA. Met een drankje en een verse hamburger in de hand kunnen zij op een ontspannen manier de 25 leidsters en leiders ontmoeten die zich het komende jaar zullen ontfermen over hun oogappels.