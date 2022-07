Leander Jonckheere uit Wenduine is eindelijk 18: “Ik wil surfcoach of professor worden”

18 jaar, het is een magische leeftijd voor jongeren. Wekelijks polsen we naar hun plannen, dromen en verwachtingen. Deze week: Leander Jonckheere uit Wenduine.

Leander wordt dit jaar op 29 september 18 jaar. Dit schooljaar studeerde hij af aan het Sint-Lodewijkscollege in Brugge in de richting Latijn-Wetenschappen. In zijn vrije tijd gaat hij graag surfen, skateboarden, taekwondo beoefenen en afspreken met vrienden.

Wat ga je volgend jaar studeren?

“Japanologie aan de Universiteit van Gent. In coronatijden was je vooral op jezelf aangewezen en kon je moeilijk met vrienden afspreken. Zo kwam ik op het idee om een nieuwe taal te leren. Vroeger had ik al eens geprobeerd om Japanse tekens na te maken en tijdens corona ging ik daar gewoon mee door. Vooral de cultuur van het land spreekt me aan, maar zeker ook de geschiedenis zoals die van de samoerai. Ook het schrijfsysteem is helemaal anders dan dat wat wij kennen en dat maakt het interessant.”

Hoe zal je je 18de verjaardag vieren?

“Samen met een paar vrienden maak ik een trip naar Japan. De bedoeling is eerst Tokio te bezoeken vooraleer we nog een paar kleinere stadjes bezichtigen. Sowieso staan de typische toeristische attracties gepland, maar ook minder bekende locaties staan met stip aangeduid. Zo kijken we uit naar een bekende tempel in Kyoto met heel wat beelden en poorten en willen we ook zeker eens naar een warmwaterbron gaan. We zullen een volledige maand in het land vertoeven.”

Corona, de klimaatproblematiek, de oorlog… hoe kijk jij naar de toekomst?

“Bepaalde thema’s verdienen extra aandacht, maar tegelijk probeer ik me ook wel buiten het debat te houden. Ik weet dat zo’n houding niet altijd goed is want het is wel belangrijk om ermee bezig te zijn. De oorlog in Oekraïne volgde ik in het begin nadrukkelijk, maar daarna minder. Zelf kijk ik ook niet elke dag naar het nieuws. Aan het klimaat besteed ik dan wel weer extra aandacht. Niet meteen als activist, maar ik probeer met kleine gebaren wel bij te dragen aan een beter klimaat. Zo laat ik bijvoorbeeld nooit afval achter op straat of op het strand.”

Hoe ziet je leven eruit binnen tien jaar?

“Dan hoop ik uiteraard afgestudeerd te zijn (lacht). Hopelijk heb ik dan een huisje in het buitenland om ook nog een stukje van de wereld te zien. Wat mijn job betreft, zou ik graag een functie hebben waarin ik anderen iets kan aanleren of bijbrengen. In die zin zou ik graag surfcoach of professor zijn. Mijn kennis overbrengen op anderen spreekt me enorm aan. Voor de rest wil ik vooral gelukkig blijven, veel surfen en al mijn vrienden behouden.” (MP)