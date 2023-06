Léander (11) is Kinderkrak in Oudenburg

Léander Loncke zette op zaterdag 22 april een zeer knappe prestatie neer: hij liep 10 kilometer, fietste 30 kilometer en liep nog eens 10 kilometer. Hiervoor liet hij zich sponsoren. Léander (11) is de zoon van Delphine de Smedt en Kristof Loncke en de broer van Maithée (+). Hij deed zijn sportieve prestatie voor Elisio Vlinderpost, een organisatie die zich inzet voor ouders van een sterrenkindje. Léander wilde Elisio Vlinderpost financieel steunen omdat er geen geld meer was om kaartjes te sturen. “Mijn zusje Maithée overleed bij onze geboorte op 22 september 2011. Al enkele jaren krijgen we met Moeder- en Vaderdag en op de geboortedag van mijn zusje een wenskaartje van Elisio Vlinderpost. Doordat er geen centjes meer waren, stopte dit. Daarom wou ik iets doen.”

En Léander kwam op het idee om een sportieve uitdaging aan te gaan en zich daarvoor te laten sponsoren, wat zomaar eventjes 6.700,07 euro opleverde. “Echt zot was dat. Elisio Vlinderpost was superblij met het geld. En ik was blij dat ik dit heb kunnen doen.”

Léander is ook een heel sportieve kerel. Hij voetbalt bij de U13 van Jabbeke, tennist, rijdt met de mountainbike en loopt graag. Nu staat het sportieve op een lager pitje, maar Léander kijkt al uit naar het nieuwe voetbalseizoen. (LIN)

