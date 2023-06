Laure (14) is Kinderkrak in Gistel

Gistel heeft heel wat sporttalent. Laure Plaetevoet wordt in augustus 15 jaar, maar heeft nu al een reeks titels op haar naam. Zo behaalde ze zilver op het BK kogelstoten en is ze West-Vlaams kampioen in het speer- en discuswerpen en in het kogelstoten. Ze pakte ook zilver op het Vlaams kampioenschap. En te denken dat ze nog maar aan haar derde jaar atletiek bezig is. “Vroeger zwom ik, maar toen het zwembad hier sloot, gooide ik het over een andere boeg”, opent de studente Latijn aan het SIGO. “Mijn mama Els Libbrecht deed vroeger zelf aan atletiek en ik raakte in de ban van haar mooie en leuke verhalen. Ze is ook mijn trainster en ik ben tegelijk ook lid van atletiekclub Hermes Oostende. Thuis of op de club: ik train élke dag. Snelheid en kracht zijn belangrijke elementen. En om bijvoorbeeld goed te kunnen kogelstoten, heb je veel beenkracht nodig.” Over beenkracht gesproken: Laure is ook provinciaal indoorkampioen verspringen. “Het is een leuke afwisseling om ook die sport erbij te nemen. De sleutel tot succes? Ik train heel veel en ben ook bijzonder gemotiveerd. Daardoor ging mijn kunde er snel op vooruit. Met mijn mama heb ik ook een goede trainer. Ik hoop nog een paar records te pakken, maar we zien wel waar het schip strandt. De Olympische Spelen? Daar denk ik nog niet aan.” (TVA)

