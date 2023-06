Laura (11) is Kinderkrak in Ingelmunster

In de Krekelstraat 32 woont Laura, dochter van Dominique en Evelien Velghe-Roelens. Zij is de zus van Mathis (15) en zit in het vijfde leerjaar van Prizma De Wegwijzer.

Laura is een heel sportieve en bezige bij. Ze is lid van de Scouts, doet aan competitiezwemmen bij IKZ Izegem en turnt bij Gym Izegem. Begin 2023 werd ze in het zwemmen zelfs Vlaams kampioene in Antwerpen. Laura staat bijna iedere week op het podium en behaalt ook meestal een eerste plaats. Ze begon met zwemmen – eerst watergewenning – omdat haar mama wilde dat ze kon zwemmen.

Dat ze zo gedreven zou zijn, kon niemand voorspellen. “Vier keer per week ga ik zwemmen, op woensdag al om 6 uur. Ik ga ook drie keer per week naar de training van het turnen. In het weekend zijn er dan meestal nog competitiewedstrijden. Ik heb maar weinig vrije tijd over”, zegt Laura.

Mama Evelien knikt: “Tot op heden is Laura nog altijd heel gedreven, ook al vraagt dat heel wat inspanning. Haar doorzettingsvermogen is groot. Ze doet altijd haar best om betere tijden neer te zetten en te presteren. Nu traint ze al zestien uren per week. Begin juli trekt Laura naar Tenerife in het kader van het Belgisch kampioenschap.” En haar toekomst? “Zolang ik het graag doe, doe ik verder”, besluit Laura. (PADI)

Lees hier alle verhalen van de Kinderkraks 2023