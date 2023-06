Lars (11) is Kinderkrak in Waregem

Door een zuurstoftekort bij zijn geboorte heeft Lander, de broer van Lars, een meervoudige beperking waardoor hij niet kan stappen, noch praten. Maar de twee begrijpen elkaar zonder woorden. “Mijn broer Lander (14) verdient het dubbel en dik dat ik hem help wanneer het nodig is”, vertelt de 11-jarige Lars Blomme uit Waregem. “Ik help hem bijvoorbeeld in zijn bed leggen, ik vertel hem een verhaaltje of speel een toneeltje. Soms schommel ik hem, iets wat hij heel leuk vind. Maar ik ben er ook om hem te troosten als hij verdriet heeft. Als de oppas komt, ben ik de spreekbuis, want ik weet wat hij voelt en hoe hij denkt. Twee middagpauzes op school per week ruil ik met plezier in om naar huis te gaan en hem te helpen. Daar offer ik graag mijn speelmoment voor op”, gaat de leerling uit het vijfde leerjaar van vbs Nieuwenhove verder. “We zijn twee handen op één buik. En hij weet wel dat we hem graag zien. Hij krijgt ook graag een knuffel. Dat ik er kan zijn om te helpen, is ook leuk voor mijn ouders. Op een babyborrel of op de kermis kunnen zij rustig een babbeltje slaan, terwijl ik met Lander op wandel ben. Wat ik later wil worden? Ik heb al vanaf het kleuterklasje gezegd dat ik rolstoelbouwer wilde worden. Een supersnelle rolstoel maken was mijn droom. (lacht) Nu is dit geëvolueerd naar ergotherapeut. Dat ik een van de Kinderkraks ben, maakt me wel blij. Ik zag dit niet aankomen.” (ELD)

