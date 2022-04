Laatstejaars vieren samen met Average Rob laatste 50 dagen in Roeselare

Met een fuif op het Polenplein werd de viering van de 50 dagen in Roeselare ingezet. Normaal wordt eind januari de 100 dagen gevierd, maar dat kon door corona niet op volle kracht doorgaan. Dus werd beslist om uit te stellen.

De viering van de 100 dagen – of eigenlijk 50 dagen – vindt dit jaar op donderdag 28 en vrijdag 29 april plaats. “De zesde- en zevendejaars vonden het door de geldende coronamaatregelen erg moeilijk om een levendige, maar toch coronaveilige viering op poten te zetten. Op vraag van de laatstejaars werd dit jaar geopteerd voor een 50-dagenviering in plaats van de klassieke 100-dagenviering. De stad vindt het belangrijk om de studenten de kans te bieden deze belangrijke mijlpaal te vieren. In overleg met de laatstejaars en de scholen werd gekozen voor de combinatie van een avond- en ontbijtfuif op donderdag 28 en vrijdag 29 april op het Polenplein exclusief voor zesde- en zevendejaars”, horen we van schepen van Jeugd Matthijs Samyn.

“Als stad vinden we het erg belangrijk dat laatstejaars op feestelijke manier hun carrière in het middelbaar kunnen afsluiten. Dit alles zal gebeuren in een veilige, gecontroleerde omgeving binnen de muren van de stad.”

Average Rob

“De inbreng van de laatstejaars bij zo’n evenement is van groot belang. Ze hadden de kans om het programma en invulling te bepalen binnen uitgezette krijtlijnen. Ze werden via verschillende manieren bevraagd over verschillende thema’s (t-shirts, programmering, thema,…) om met een stemming het definitieve programma te bepalen.”

“De avondfuif gaat door van 17 tot 23 uur en er zullen maar liefst zes DJ’s aansluiten met als headliner Omdat het kan Soundsystem ft. Average Rob. Op vrijdagochtend van 6 tot 8 uur zal DJ Tim De Bree de muziek voorzien. Het thema van de 50-dagen is ‘Bal Marginal’ met een knipoog. Dat feestgevoel trekken we op vrijdag graag door op school waar we met de zesdejaars een show voorzien voor de andere leerlingen.”

Het werd alvast een groot feest op het Polenplein!

