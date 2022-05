Laatste jeugdhuis van Heule sluit de deuren: “Bestuur vindt geen opvolging”

Den Ast, het laatste jeugdhuis van Heule, is niet meer. Na iets meer dan 45 jaar gooit het huidige bestuur definitief de handdoek in de ring. Vorig jaar waaide er nog een nieuwe wind door het jeugdhuis met nieuwe bestuursleden, een opknapbeurt en een andere muziekkeuze, maar het heeft niet mogen zijn. Stad Kortrijk roept Heulse jongeren nu op om het gebouw een nieuwe invulling te geven.

Jeugdhuis Den Ast leed net zoals alle andere horecazaken ernstig onder de coronacrisis. Maar ook daarvoor liep de werking al niet van een leien dakje. Klagende buren, een beperkt aantal bezoekers, de keuze om enkel metalmuziek te draaien en een gebrek aan opvolgers voor het bestuur deden het jeugdhuis de das om.

Een klein jaar geleden probeerden Toby Hocquet, Yana Vanmarcke en Femke Verbeeck de plek nochtans nieuw leven in te blazen. Ze maakten komaf met de beperkte muziekkeuze, voorzagen de lokalen van een stevige lik verf en probeerden een breder publiek aan te spreken. Maar tevergeefs.

Den Ast was nochtans meer dan 45 jaar een begrip in Heule en omstreken. Na het verdwijnen van de Antenne, De Skjéve Recht’n en de Quo Vadis is het bovendien het laatste jeugdhuis van Heule dat de deuren sluit.

Engagement fel verminderd

“De sluiting gebeurde in overleg met het stadsbestuur en JC Tranzit. De huidige bestuursleden vinden geen opvolging”, aldus schepen van Jeugd Bert Herrewyn (Vooruit). De sluiting van Den Ast is geen alleenstaand geval. Het aantal jeugdhuizen in Kortrijk daalt al jaren.

“Bij heel wat vrijwilligers is het engagement door de coronapandemie fel verminderd. Te meer omdat de verantwoordelijkheden die bij een jeugdhuiswerking horen, niet min zijn”, vervolgt de schepen. “Maar dat wil niet zeggen dat er geen leven meer zit in onze jeugdhuizen.”

“Met de stad blijven we hen ondersteunen om hun werking goed draaiende te houden. Maar uiteindelijk is het aan de jongeren zelf om te kiezen voor welke vorm van jeugdwerk ze zich engageren.”

Andere initiatieven

Volgens de schepen is het bovendien niet per se noodzakelijk om het bestaan van jeugdhuizen te blijven forceren. Jongeren nemen immers heel wat andere leuke initiatieven in de stad. “De opdracht als overheid is om gelijk welk initiatief de ondersteuning te bieden die nodig is, of het nu een experimenteel project van jongeren is of een hiphopcentrum.”

Met die gedachte in het achterhoofd roept de stad Heulse jongeren nu op om een nieuwe invulling voor Den Ast te helpen verzinnen. “Alle voorstellen zijn welkom”, aldus Femke Baptiste van Tranzit.

“Zo lang ze maar van jongeren komen en voor jongeren bedoeld zijn. We kregen al een viertal ideeën binnen en hopen deze zomervakantie al te kunnen proefdraaien met een nieuw concept.” De lokalen worden tijdelijk in gebruik genomen door Chiro Stine en jeugdwelzijnswerk AjKo.

(AN)