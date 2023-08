Laatste concert van Ethno Flanders in Beauvoorde zit erop

Ethno Flanders brengt elk jaar jongeren van 16 tot 30 jaar samen voor een unieke muzikale en culturele ontdekkingsreis. Negen dagen lang komen jongeren van over de hele wereld samen om hun traditionele muziek, dans en cultuur uit te wisselen. Alle deelnemers wisselen tijdens workshops en vele jamsessies muziek en traditionele dans uit onder leiding van de ‘artistic coaches’.

Naomi Vercauteren uit Antwerpen coachte de groep in Beauvoorde. “We logeren in de vakantiehoeve ‘de Boerderie’ van Martine Rabaey in Beauvoorde. Na een optreden in Gent en op de festivalweide van Dranouter, sluiten we deze intense week af in het kasteelpark. Op één week tijd moesten alle muziek- en zangstukken ingestudeerd worden, gelukkig kent iedereen ook een mondje Engels, wat de communicatie wat gemakkelijker maakt”, zegt Naomi.

Koffer vol souvenirs

Het werd een wervelend concert in het kasteelpark van Beauvoorde waarbij 18 nationaliteiten van muzikanten en dansers een enthousiast publiek meenamen in een muzikale reis rond de wereld. Voor het eerst in het 22-jarig bestaan van Ethno Flanders werd het concept ook uitgebreid met dansers, één van de dansers is afkomstig uit Roeselare.

Niet alleen in België, maar over de hele wereld worden er Ethno’s georganiseerd. Zo is Ethno een internationaal muziekkamp voor jongeren geworden dat in 40 landen georganiseerd wordt. Ethno Flanders staat in het teken van een te gekke week vol nieuwe muziek, dans en nieuwe vrienden maken van over de hele wereld. Na het optreden in Beauvoorde keert iedereen naar zijn land terug met een koffer vol souvenirs en nieuwe vrienschappen. (José Tyteca)