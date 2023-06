Kyano (14) is Kinderkrak in Izegem

Kyano Cottignies, die in oktober 15 jaar wordt, is uit het goede wielerhout gesneden. Opa Rudy en pa Vincent zijn ook gebeten door de wielermicrobe en dat geldt ook voor Kyano, die schoolloopt aan MSKA in Roeselare. Bij het gezin van Vincent Cottignies en Rebecca Huysentruyt draait dus heel wat om de wielersport, zeker nu ook broertje Nairo (8) al proeft van de wedstrijdjes.

Kyano maakte indruk bij de aspiranten waar hij in drie seizoenen 63 zeges pakte. De overstap naar de nieuwelingen verliep vlot, al rijdt men al vaker gezien zijn rijke palmares op het wiel van de jongeman die gezien zijn gestalte meestal ook letterlijk boven het peloton uit steekt. “Ik kon dit jaar al vier zeges boeken: in Pommerol, Ursel en Ruiselede en op het PK tijdrijden. Voor deze zomer zijn er nog enkele mooie doelen in het vooruitzicht”, zegt de coureur die Jonge Renners Roeselare inruilde voor Young Cycling Team Middelkerke. “Onder meer het BK ploegentijdrit, het PK mountainbike en het BK op de weg.” Pa Vincent zorgt er ook voor dat zijn zoon niet overbelast wordt. “Ook in de grotere wedstrijden kan hij zich goed plaatsen, al had hij wat pech zoals in de Ronde van Vlaanderen.” (WVS)

Lees hier alle verhalen van de Kinderkraks 2023