“Kwaliteit was deze zomer ruim onvoldoende”: CD&V Heuvelland vraagt forse investering in speelpleinwerking

CD&V merkt op dat de kwaliteit van de speelpleintjes in Heuvelland erop achteruitgaat. “We vragen bijkomende investeringen voor de speelpleintjes en de speelpleinwerking in de dorpen. Ondanks de inzet van vele vrijwilligers, was de kwaliteit van de werking deze zomer ruim onvoldoende”, klinkt het bij Nathan Duhayon van CD&V.

Onlangs werd de speelpleinwerking van de zomer van 2023 geëvalueerd. “Heel wat jonge mensen zetten zich hier vrijwillig voor in, maar we moeten een eerlijke analyse durven maken”, zegt Nathan Duhayon van CD&V. “Die analyse is dat de speelpleinwerking afgelopen zomer onvoldoende was. Er zijn een aantal incidenten geweest en er werd ook plots beslist om alles te centraliseren in Wijtschate wat tot onverwachte problemen leidde voor vele ouders.”

Negatieve uitschieter

Eén probleempunt springt er sterk uit in de evaluatie. “De normen van de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk schrijven voor om maximaal acht kinderen te hebben per animator”, weet Nathan Duhayon. “Als we de cijfers van Heuvelland bekijken, zien we dat er bepaalde dagen slechts één animator was voor achttien kinderen met een uitschieter tot 22 kinderen op één dag. Dit komt de kwaliteit van de speelpleinwerking absoluut niet ten goede. We vragen een bijkomende investering in de werking, die voor heel wat ouders onmisbaar is tijdens de zomermaanden”, aldus Nathan Duhayon.

Oproep

In een reactie deed bevoegd schepen Bart Vanacker een oproep naar jongeren die het engagement willen aangaan om zich als monitor verantwoordelijk te stellen op de speelpleinwerking. “Vandaar dat we een hogere terugbetaling van de animatorcursus voorzien en dat we van een kleine vrijwilligersvergoeding overschakelen naar het statuut van jobstudent. Wel houden we ons aan een centralisatie om zo de druk op de monitoren te verlichten. De centralisatie van de speelpleinwerking in Wijtschate voor 2024 is voorzien in week vier, vijf en zes van de grote vakantie.” (MDN)