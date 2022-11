Kulak hield Dag van de Wetenschap met meer dan 30 demo’s

Zondag organiseerde campus Kulak een Dag van de Wetenschap. De campus zette de deuren wagenwijd open om geïnteresseerde jongeren een blik te gunnen achter de schermen van hun onderzoek.

Altijd al willen weten welk onderzoek in campus Kulak plaatsvindt? Je kon het ontdekken bij Kulak aan de hand van workshops, lezingen, demonstraties en experimenten. Met meer dan 30 opstellingen/demo’s/lezingen werd het een recordeditie.

Forensisch onderzoeker

In een van de workshops kon je een forensisch sporenonderzoeker voor 1 dag worden. CSI, maar dan in het echt. Er is een misdaad gebeurd maar wie is de dader? “We mochten een ‘DNA-onderzoek’ doen om de dader te vinden. Je doet dat via bloed, speeksel en haren die gevonden zijn als bewijsmateriaal”, weten Thomas Denolf (12) en Leyton Vandecasteele (12), die al enkele jaren naar de Dag van de Wetenschap trekken. “Ze zijn er altijd goed ontvangen. Ik vind het een goed initiatief om de richting te leren kennen”, zegt ouder Evie Barbe.

Lotte Lataire (4) uit Gavre kwam voor de eerste keer en was enthousiast. Ze heeft nog een broer Lars van 6 die zich ook rot amuseerde. Elewout (9) die dierenarts wil worden, Serafin (7) die uitvinder wil worden en Oliver (9) die architect wil worden, zijn afkomstig uit Harelbeke en Damme. “Ze vonden het zeer leuk. Vooral leuk omdat ze ze veel mogen zelf doen. De toekomst is verzekerd dankzij de wetenschap. We komen als gezin regelmatig langs”, zegt ouder Isabelle.