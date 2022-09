KSA Zulte viert 85 jaar met groot feestweekend

KSA Zulte mag al 85 kaarsjes uitblazen en viert dat met een uitgebreid feestweekend op 16, 17 en 18 september. Op zaterdagavond gaat de traditionele Blue Orange fuif door en op zondag is er een barbecue en sneukeltocht.

Het zijn drukke tijden voor de KSA-mannen. In de maand augustus gingen ze niet één maar twee keer op kamp, van 6 tot 15 augustus met de +12 en nog eens van 21 tot 27 augustus voor de jongsten. Ze zijn dus nog maar pas terug en smijten zich nu volledig op het jubileumweekend dat eens om de vijf jaar plaatsvindt.

“De voorbereidingen zijn in volle gang”, zegt leider Gaetan Martens. “Langs de Waalstraat sjorren we een grote acht en vijf om als ingang te dienen tot de feesttent.”

Frikandelleneetwedstrijd

“Op vrijdagavond openen we met een receptie voor de sponsors en zetten we de oud-leiding in de bloemetjes”, zegt algemeen coördinator van het weekend Gaetan Martens.

“Zaterdag om 9 uur begint ons kubb-tornooi. Dat gaat door tot in de late namiddag en om 19.30 uur gaan we over tot de frikandelleneetwedstrijd. Vijf jaar geleden gingen we op zoek naar wie het meeste bitterballen kon eten, dit jaar doen we hetzelfde maar dan met frikandellen. Zaterdagavond is er onze Blue Orange fuif, hierop is een apart tentje voorzien voor de iets oudere bezoekers”, aldus Gaetan.

Firtelstoet

“Zondagmiddag is er dan onze barbecue, kaarten hiervoor zijn nog tot 11 september beschikbaar bij de leiding. In de namiddag hebben we een sneukeltocht uitgestippeld voor het hele gezin, een fietsparcours van 17 kilometer met de nodige stops met opdrachtjes en versnaperingen. Eindigen doen we zondagavond met wat optredens bij een kampvuur, hopelijk laat het weer dit toe.”

Na het feestweekend is de drukte nog niet over voor KSA Zulte. Op 2 oktober is het uitkijken naar hun kar in de Firtelstoet en de zondag daarna starten ze met het nieuwe werkjaar. (JF)