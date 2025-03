KSA Vichte Meisjes zijn terug met Neonnacht: Lucky Roll tussen 22 en 23 uur

Licht uit. Fluo aan. Na een jaar wachten barst Neonnacht weer los op zaterdag 15 maart. En hoe? Bigger, better, crazier. Een nacht vol beats, glow en pure vibes in de fuifzaal van het Gemeentepunt. Verwacht knallende sets en een publiek dat uit z’n dak gaat. En Lucky Roll… lokt je naar de bar!

Tussen 22 en 23 uur test je je geluk aan de bar. Bestel een drankje. Gooi de dobbelsteen. Even aantal? Bam! Extra gratis consumptie aan de bar! “Drank, dans en een beetje geluk? Count me in!”, lacht een feestganger.

Vonken gegarandeerd

Een line-up die je omver blaast. DJ Volt opent de avond. Vonken gegarandeerd. Hij brengt een mix van old-school vibes en moderne beats. DJ ViCn is terug. In 2024 zette hij de Pint & Pong Party al op stelten. Verwacht stevige drops en verrassende mashups. DJ DiNo & Tizzix bundelen hun krachten. Eén stage. Pure energie. Twee stijlen die samensmelten tot een unieke sound. Employerz & MC Tipsy brengen het feest naar de max. Tipsy zweept het publiek op, Employerz levert de hardste beats. Nog energie over? DJ Verloren Zoon mag dan als laatste draaien van 3 tot 5 uur, hij zal zeker het feest niet laten stilvallen. Met ritmes die door de nacht golven, zweept hij de laatste uren op tot een vurige uitbarsting van een heerlijk dansfeest.