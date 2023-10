KSA Veurne scoort met spannend verhaal rond Planeet X: Een mooie seizoensstart

KSA Kerelstede en KSA Roodkapjes zijn het seizoen begonnen met een spannend avontuur waarbij alles draaide rond Planeet X. De nieuwe leiding werd voorgesteld, het was een drukke bedoening aan de inschrijvingstafels, en maar liefst 182 kinderen kwamen op bezoek om van de KSA-activiteiten te proeven.

Bij de ingang van het terrein rond het clublokaal Briekeljong stond een mysterieus portaal… Daar startte het verhaal van Planeet X. Hoofdleiders Wout Degroot (20) en Rune Larrangé (18) vertellen: “We zijn zowat twee maanden bezig geweest om dit spel in elkaar te steken. De Sloebers – het eerste en tweede leerjaar – gaan op zoek naar allerlei zaken om te kunnen overleven op Planeet X. Iedereen moet meehelpen, zodat de verstrooide professor die alle problemen van de wereld wil oplossen het portaal weer kan openen.”

“Daar zit een vreemde stam al een hele week vast, heeft honger, wil naar huis… Doordat de stam al zolang opgesloten zit, heeft hij Briekeljong veroverd. De kinderen van het derde tot en met het zesde leerjaar gaan de strijd aan met de locals om een stuk grond op Planeet X te bemachtigen. Terwijl het eerste en tweede middelbaar tijdens de heavy games het gevecht aangaan met de planeetbewoners, trekken het derde en vierde middelbaar op verkenning op de vreemde planeet om de verloren portaalstukken terug te halen. Deze eerste activiteit sluit perfect aan bij het jaarthema Natuurlijk Avontuurlijk.”

Meteen inschrijvingen

Wout, Rune en de hoofdleiding van KSA Roodkapjes Pauline Gunst (17) en Lotte Corneillie (17) blikken tevreden terug op de meer dan geslaagde namiddag.

“Al op deze eerste dag noteerden we zestig inschrijvingen, maar er komen er nog heel wat bij, zeker nu mensen ook online kunnen inschrijven. Onze beide KSA-groepen tellen zo’n 150 leden, zonder de leiding. Maar het ziet ernaar uit dat we dat aantal gaan overtreffen! Bijna 200 kinderen die nog geen lid zijn, kwamen langs en kregen zo een voorproefje van onze activiteiten en konden kennismaken met de leiding. We hebben het voor iedereen gezellig gemaakt, ook voor de ouders. Er was de bar, er waren broodjes, appelbeignets, ijsjes…”

De grootste in België

Voor wie KSA Veurne nog niet kende, werd duidelijk gemaakt dat die net als alle West-Vlaamse KSA-bonden deel uitmaakt van de overkoepelende KSA Noordzeegouw, de grootste gouw in België. Om de twee weken worden activiteiten georganiseerd die aansluiten bij de leeftijdsgroep.

KSA Roodkapjes is er voor jongens van het eerste en tweede leerjaar ingedeeld bij de Sloebers, en meisjes van het eerste leerjaar tot en met het vierde middelbaar. Bij KSA Kerelstede zijn er de Pagadders (derde en vierde leerjaar), de Jongknapen (vijfde en zesde leerjaar), de Knapen (eerste en tweede middelbaar), de Jonghernieuwers (derde en vierde middelbaar) en de Hernieuwers (vanaf het jaar dat je leider wordt tot de dag dat je beslist om ermee op te houden).

“Jaarlijkse toppers zijn ons Klein Kamp – in 2024 van 2 tot 6 juli in Watou – en ons Groot Kamp, volgend jaar van 20 tot 28 augustus in de Kariboe in Ellikom”, zegt Wout. “We kijken ook uit naar de tweede editie van onze fuif Out of the Blue, met dj Nina Block, op 21 oktober. Dat is echt een spetterend feest voor alle jongeren van Veurne. Thema dit jaar is Into the Deep. De voorverkoopbandjes zijn al te verkrijgen, tegen 7 euro. Die worden ook verkocht via alle Veurnse scholen.”

De kas spijzen

“Maar eerst is er nog onze ouderavond, op 14 oktober! En op 4 november is het alle hens aan dek voor onze tweede editie van Hasta La Pasta, in het College van Veurne. Dat is de leukste pasta-avond van het jaar, met pasta à volonté én een dessertbuffet! Onze leiding maakt alles zelf klaar. Met dat evenement spijzen we natuurlijk onze kas, maar we houden de prijs democratisch! We organiseren nog andere sponsoracties, zoals een ontbijt, de verkoop van onze zelfgemaakte petten…”

Wie het voelt kriebelen, kan terecht op https://www.ksaveurne.be/ of bij woutdegroote@outlook.be en ksaroodkapjeshoofdleiding@hotmail.com. (Myriam Van den Putte)