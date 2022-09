KSA Roobaert start zaterdag weer op in Roeselare

Om de twee weken staat de leiding van KSA Roobaert op zaterdag paraat om de kindjes te vermaken met originele activiteiten in Roeselare. Dit jaar vliegen ze erin op zaterdag 10 september met een leuke startactiviteit.

“We hebben een heel leuk KSA-kamp achter de rug”, klinkt het bij de leiding van KSA Roobaert. “We trokken met 73 leden en 24 leidsters naar de Voerstreek. Vorig jaar kon ons kamp helaas niet doorgaan door corona, maar dit jaar hebben we er dubbel zo hard van genoten. We hadden heel veel geluk met het warme weer en konden telkens verkoeling zoeken in waterspelletjes. Het kamp sloten we af met de bekendmaking van de nieuwe leiding. Enkele lichte tegenslagen kwamen op ons pad tijdens het kamp zoals de talrijke wespensteken, processierupsen en problemen met het openbaar vervoer in het terugkeren. Maar ondanks dit alles bleef de groepssfeer geweldig.”

Impact corona

“We hebben gemerkt dat corona wat heeft ingehakt op ons ledenaantal waardoor we in het lager met wat minder zijn dan vorige jaren. Hopelijk kunnen we na corona opnieuw wat meer leden verwelkomen om hen de tijd van hun leven te geven.”

“We zijn lid van Mooimakers en gaan vaak met onze leden afval rapen in het Geitepark”

“Terwijl onze leidingploeg vier jaar geleden nog met 14 was, zijn we nu al met 28 leidsters. We zitten dus zeker niet met een leidingtekort. Dit jaar nemen Ruth Devisch en Leonie Demey de fakkel over als hoofdleiding, beide in hun derde jaar als leiding. Ook hebben we de laatste jaren wat nieuwe initiatieven opgestart. Zo zijn wij lid van Mooimakers en gaan wij ten gepaste tijde met onze leden afval gaan rapen in het Geitepark. Daarnaast steunen wij sinds dit jaar ook een goed doel. Een heel jaar lang spaarden wij kroonkurken voor het KinderKankerFonds. Met dank aan onze leden, andere jeugdbewegingen uit de regio, Roeselaarse cafés, sympathisanten… zamelden wij al meer dan een half miljoen kroonkurken in waardoor wij al een mooi bedrag konden overschrijven naar het KinderKankerFonds. Ook dit jaar zetten we deze actie voort.” (RV)