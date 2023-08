KSA Lo gaat tijdens zomerkamp op zoek naar het monster van Loch Ness

KSA Lo vertrok op kamp naar Arendonk en dit tot 20 augustus. De kampwake, een eucharistieviering aan de vooravond van het vertrek, vond plaats in de tuin van de pastorie in Lo.

De KSA’ers vertrokken donderdag vanuit Diksmuide met de trein. Daarna volgde een busrit naar Arendonk. Het kampthema dit jaar is ‘Het monster van Loch Ness.’ Aan de hand van allerlei spelletjes en andere activiteiten proberen ze tien dagen lang het monster te pakken te krijgen. Een meer dan ervaren kookploeg zorgt ervoor dat de kinderen op krachten blijven in hun zoektocht naar Nessie. Een grote groep gedreven leiders en leidsters houdt alles nauwlettend in het oog zodat de tachtig kinderen een zorgeloze tiendaagse beleven. Het mooie weer is in ieder geval mee op kamp.