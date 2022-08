KSA Globetrotters Woesten opent zomerbar

Op zaterdag 20 en zondag 21 augustus organiseert KSA Globetrotters Woesten voor de tweede keer een zomerbar op de Schuttersweide. “De eerste editie vorig jaar was een groot succes, dus willen we in de komende jaren het concept blijven behouden en uitbreiden”, vertelt hoofdleidster Emma Devos (17).

Zaterdag openen de deuren van 18 tot 2 uur. Op zondag is iedereen welkom vanaf 14 uur. “Zaterdagavond trok vorig jaar een jonger publiek, omdat we dan inzetten op muziek. Er passeren doorheen de avond enkele dj’s de revue. Bekende namen uit de streek, maar we hebben ook een primeur. Milan, een leider uit onze KSA, zal voor de eerste keer zijn talent aan het grote publiek tonen. Hij heeft alvast heel veel zin om muziek te draaien, maar ook wij als KSA-vrienden zijn trots om hem hier aan het werk te hebben”, vertelt Emma.

Homo Universalis

Ook op zondag valt er heel wat te beleven. “Onze zomerbar is een ideale, zondagse gezinsuitstap. Daarom organiseren we een groot spel voor alle liefhebbers: Homo Universalis. We lieten ons door de gelijknamige rubriek uit het VRT-programma Iedereen beroemd inspireren. Alle deelnemers zullen korte opdrachten moeten uitvoeren. Zo achterhalen we wie de meeste vaardigheden bezit. Inschrijven kan online.”

De leiding hoopt alvast op goed weer en een grote opkomst. “Vorig jaar organiseerden we de zomerbar met een duidelijk doel. Onze grote legertent was tijdens kamp beschadigd geraakt door het slechte weer. Zelfs tweedehands betaal je nog gemakkelijk 4.000 euro daarvoor. Dankzij de opbrengst van de zomerbar konden we maar liefst twee nieuwe tenten aankopen. Ook dit jaar hopen we dus onze KSA-spaarpot goed aan te vullen. Nu we nieuwe lokalen hebben gekregen, willen we die graag praktisch inrichten. We willen blijven investeren in onze jeugdbeweging.”

Enorme groei

KSA Woesten groeit de laatste jaren ook enorm. “Op kamp kwam bij mij echt het besef dat we geen kleine KSA meer zijn. Met onze 78 leden op kamp, komen we boven het gemiddelde aantal uit. We mogen dan ook trots zijn op onze jeugdbeweging. Een groter aantal leden betekent natuurlijk ook een andere organisatorische aanpak, maar we zetten ons met veel enthousiasme daarvoor in! Ik hoop dan ook veel leden op de zomerbar terug te zien. Maar KSA-lid of niet, iedereen is natuurlijk welkom voor een hapje en een drankje. Er heerst zoveel sfeer op onze zomerbar: de volwassenen op hun gemak met een biertje of frisdrank op de banken achteraan de weide, de jongeren vooraan aan het dansen bij de dj-booth”, besluit Emma.