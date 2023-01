KSA Arbeid Adelt maakt zelf werk van meldpunt geluidsoverlast in Gullegem

Bewoners uit de Dreef Ter Winkel en de Vlaskapelstraat kregen onlangs een briefje in de bus van hun buren van KSA Arbeid Adelt. Hierin stelt de jeugdvereniging dat sommige nachtelijke activiteiten in haar lokaal bij momenten voor geluidsoverlast kunnen vormen. Daar wil de groepsleiding nu echt iets aan doen. “Om onze buren te vriend te houden”, zegt groepsleider Geerard Vandoorne (Waddo).

De KSA heeft vlakbij de Heulebeek een fraai lokaal dat uitkijkt over de beek en Dreef Ter Winkel en aan de achterzijde paalt aan de residentiële Vlaskapelstraat. “Elke zaterdag geven wij er van 14 tot 17 uur het beste van onszelf om het jonge volkje een onvergetelijke activiteit te bezorgen”, zegt Geerard.

“Het lokaal wordt daarnaast vrij intensief gebruikt om onze activiteiten voor te bereiden en evenementen te organiseren. Jong als we zijn, amuseren wij ons graag en maken wij gretig gebruik van de muziekinstallatie waarover wij beschikken. Dat kan op vrijdag- en zaterdagavond wel eens voor geluidsoverlast zorgen en mensen uit hun slaap houden.”

Omdat het voor de gedupeerden niet bepaald leuk is naar de organisatoren toe te moeten stappen en daar als spelbederver tegenover een bende (half)dronken jongeren komen te staan, wil de groepsleiding vanaf nu zorgen voor enkele contactpersonen die onmiddellijk kunnen ingrijpen en zorgen dat de overlast ophoudt.

“We willen onze buren te vriend houden”

“Het is alleszins een mooi voornemen. Hopelijk kunnen ze het waar maken”, zegt overbuurvrouw Marij Deschamps. “Vooral in de zomermaanden, als wij met het raam open slapen, kunnen wij wel eens vloeken als een of andere onverlaat het nodig vindt midden de nacht de volumeknop nog eens een draai te geven. Moet je daarvoor meteen de politie oproepen? Wij zijn ook jong geweest. Eigenlijk hebben wij met wat lawaai leren leven.”

Kapper Bart Cauwelier uit Dreef Ter Winkel 4 juicht naar eigen zeggen elk initiatief goed dat onwelkom nachtlawaai aanpakt. “Ik zal zorgen dat ik het KSA-briefje met de namen en gsmnummers van de leiding netjes bijhoud”, zegt hij. “Dat kan bij momenten handig zijn, want soms gaan die fuifnummers echt wel te ver. Ik wens de drie leiders veel succes.”

Paul Vanhaverbeke, die aan de Vlaskapelstraat 19 vlakbij het KSA-lokaal woont, vindt het initiatief van de jeugdbeweging lovenswaardig.

“Ook al hebben wij in onze woning door driedubbel glas totaal geen last. Voor onze buren ligt dat anders. Die klagen geregeld over lawaai. Ze weten nu waar naartoe.” De drie groepsleiders nemen hun nieuwe taak als contactpersoon ook echt wel ernstig.

