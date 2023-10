KSA Arbeid Adelt Gullegem moet weekend annuleren door bedwantsenplaag: “Hebben geen andere locatie gevonden”

Een serieuze domper voor KSA Arbeid Adelt in Gullegem. Nadat het vorige week in allerijl op zoek moest naar een nieuwe weekendlocatie door een bedwantsenplaag, werd vandaag beslist om het ledenweekend uit te stellen naar een latere datum.

“Ondanks het massaal delen van onze noodoproep om een nieuwe weekendlocatie te vinden hebben wij geen geschikte slaapplek gevonden. We willen een goede locatie die voor zowel leden, leiders en koks ideaal is, en die hebben we jammer genoeg niet gevonden”, vertelt hoofdleider Geerard Vandoorne.

Later dit jaar

Uitstel is uiteraard geen afstel. De leiding stelt momenteel alles in het werk om een nieuwe geschikte weekendplaats te vinden, hetzij dan later dit jaar. Al is dat geen sinecure. “Heel wat locaties zijn al volgeboekt voor dit werkjaar”, legt Vandoorne uit.

Alle leden die al ingeschreven waren krijgen het geld binnen de twee weken teruggestort op de rekening. Om de pijn ietwat te verzachten, organiseert de leiding komende zaterdag van 10 uur tot 17 uur wel een activiteit. De koks voorzien verse soep. (JF)