Kristine Decroos neemt afscheid van jeugdhuis De Takel: “Ik ijver voor kwetsbare jongeren”

Met een groot feest in openluchtcentrum Duin & Zee nam Kristine Decroos na 33 jaar afscheid van Jeugdhulp Don Bosco De Takel. Ze stak haar hart en ziel in dit jongerenproject.

Aan de Elisabethlaan 221 kunnen jongeren met minder kansen terecht in het jeugdhuis en het dagcentrum. De voorbije 33 jaar was Kristine Decroos er een vertrouwd gezicht. “Eind de jaren tachtig werd ik begeleider in het dagcentrum om jongeren met opvoedingsproblemen en hun gezinnen te ondersteunen. Na 15 jaar werd ik hoofdbegeleidster met als bijkomende opdracht het coachen van medewerkers. Ook het verbreden van het netwerk was een belangrijke opdracht. In 2011 werd ik coördinator. In 2018 kwam ook de verantwoordelijkheid voor de externe contacten en het medewerkersbeleid van jeugdhuis De Takel erbij”, vertelt Kristine.

Tweede thuis

“Gedurende mijn carrière bij De Takel groeide de instantie uit tot een vaste waarde in Oostende. De Takel werd waar Don Bosco over droomde: een plaats waar ruimte is voor ontmoeting, leren en spelen, een tweede thuis op maat van de jongeren en hun context. Tijdens mijn tijd bij De Takel groeide het belang van de verbinding tussen jeugdwerk en jeugdhulpverlening. Ook de uitbouw van externe samenwerkingsverbanden op lokaal, Vlaams en internationaal vlak kreeg veel aandacht. Mijn afscheid gaat gepaard met een dankbare terugblik op alle ontmoetingen met jongeren die de voorbije jaren de revue passeerden en aan een hoopvolle toekomst werkten door onder meer sociale en culturele projecten en de meerdaagse activiteiten in binnen- en buitenland”, gaat ze verder.

Sympathisanten

“Een dergelijke uitgebreide werking is enkel mogelijk met de steun van een sterk team en met de hulp van heel wat sympathisanten. Ik denk bijvoorbeeld aan de kookploegen op de kampen, muzikanten en kunstenaars, huiswerkbegeleiders, Europese vrijwilligers, stagiairs, de salesianen , hulpverleners van andere diensten, leerkrachten, winkeliers, bedrijven, serviceclubs,… En dan nog de vrijwilligers op pasta-avonden, het onvergetelijke muziektheater East End, … De lijst is eindeloos”, zegt Kristien.

Keurslijf

“Binnen het sociale landschap heb ik veel zien veranderen”, vertelt Kristien. “Door de schaalvergrotingen van organisaties worden hulpverleners in een keurslijf geduwd van allerlei regels, die onderweg wel eens van richting durven veranderen. Het onderliggend doel is om zwart op wit te bewijzen dat ze jongeren ‘effectief ‘vooruit helpen. Een logica die weinig ondersteunend is in de hevige strijd waarin je soms terecht komt om het kleine verschil te kunnen maken. In de jeugdhulpverlening én in het jeugdwerk moet je ruimte krijgen om te vallen en weer op te staan. Ontbreekt die ruimte, dan is het risico groot dat zowel jongeren als hulpverlening er de brui aan geven. Dergelijk omgekeerd effect stootte bij mij als leidinggevende op verzet, een moeilijke spreidstand die veel energie vraagt. Nu is het tijd voor een nieuw hoofdstuk. Ik ben erg dankbaar voor al het mooie dat mijn job bij De Takel me heeft geschonken en blijf geloven in de meerwaarde van het project. Laat ons hopen dat de nieuwe directie van Jeugdhulp Don Bosco De Takel de komende jaren net als ik heel veel plezier en voldoening zal beleven om te ijveren voor voldoende mogelijkheden om jongeren in kwetsbare situaties te begeleiden.”

“Ook mijn afscheidsfeest zal me nog lang bijblijven. Meer dan 250 genodigden vonden vrijdagavond de weg naar Duin en Zee waar ze feestelijk onthaald werden door de Takelteams en door mijn kinderen. Heel wat lekkers werd bereid en geserveerd door leerlingen van het Ensorinstituut richting restaurant en keuken en met de steun van een bekend cateringbedrijf. Daarna volgde een dansavond op de akoestische klanken van de muziekband Allie & the Roosters”, aldus Kristine Decroos.

Op zondagmorgen 16 oktober kan je in Huize Astrid, Gentstraat 6, deelnemen aan het Takelontbijt. Welkom tussen 8.30 en 10.30 uur. Volwassenen betalen 15 euro, kinderen 7 euro. Overschrijven op BE 35 7390 1259 4237.