Kortrijk verwelkomt de Sint!

Onder veel gewuif meerde deze voormiddag de Sint met zijn – volledig – zwarte pieten aan op Buda Beach. De make-up artieste had uitdrukkelijke opdracht gekregen om de vrolijke helpers helemaal zwart te schminken.

Dat zorgde afgelopen dagen voor veel debat waar burgemeester Ruth Vandenberghe deze ochtend liever niet wou op focussen: “De Sint ontvangen is altijd iets heel bijzonder en een mooi moment voor de kindjes, zeker het overhandigen van de sleutel van de stad. Het is een plechtig moment die de start van het kinderfeest inluidt.” Thomas Debaere (11) mocht zijn brief voorlezen waar hij vroeg om alle kinderdromen te laten uitkomen. Vervolgens vertrok de Sint met zijn Riksja naar de Schouwburg, waar hij op zondag nog een paar theatervoorstellingen speelt.

Ebise Ver Elst (12) speelde voor de eerste keer zwarte piet: “Ik vond het heel leuk. Het was wel vroeg opstaan, om 7u15 waren we verwacht in de Budafabriek om ons om te kleden en te schminken, maar we krijgen wel 30 euro. Deze voormiddag mocht ik dansen op het podium en vlaggetjes uitdelen. Het was fijn te zien hoe enthousiast de kinderen zijn. Nu staat me een lange douche te wachten.”

Kindertekeningen cadeau

De kinderen konden ter plaatse nog hun tekeningen deponeren in de Sintbus. De zeven leukste tekeningen krijgen van de Sint en zijn pieten een Kortrijkse cadeaubon waarmee je nog extra speelgoed of snoepgoed kan kopen. “Ik was een beetje nerveus om de Sint te zien, maar hij zag er heel lief uit en heeft me zelfs een handje gegeven. Ik heb hem één van mijn tekeningen gegeven, hij zei dat het mooi was”, bloost Fien (7).

In de periode van 21 november tot en met 6 december kunnen kinderen vanaf het 2de kleuter tot en met het 2de leerjaar in de centrale bibliotheek en de buurtbibliotheken “spiekpietjes” vinden. Spiekpietjes zijn Sinterklaas zijn allerkleinste vriendjes. Er ligt een kleine attentie klaar voor alle kindjes die de verstopte spiekpietjes vinden. (MD)