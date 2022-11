Kortrijk ontvangt voor tweede keer Label Kindvriendelijke Stad

Op maandag 14 november ontving Kortrijk voor de tweede keer het Label Kindvriendelijke Stad uit handen van Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle en Bataljong, het expertennetwerk voor lokaal kinderen en jongerenbeleid. Zo komt Kortrijk, dat het label sinds 2016 draagt en nu herbevestiging krijgt, in een rij van 9 Vlaamse steden en gemeenten die erin slagen hun engagement te verlengen.

De jury, een vertegenwoordiging van het Kinderrechtencommissariaat, de Gezinsbond, UNICEF België, Kenniscentrum Kinderrechten, VVSG en andere expertenorganisaties, werd overtuigd door de doorgedreven aanpak van Kortrijk. Niet voor niets opent het bestuursakkoord 2018-2024 met het statement dat een stad die goed is voor kinderen goed is voor iedereen. Het beleidsplan Kortrijk Kinderrijk zet die ambitie om in projecten en concrete acties.