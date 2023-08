KONVOOI: kunstenfestival voor jongeren in Brugse haven

Van 25 tot en met 27 augustus is het kunstenfestival voor jongeren KONVOOI aan zijn vierde editie toe. Deze driedaagse is een buitenbeetje in het Brugse evenementenlandschap: zeven artistieke jongeren mochten het programma samenstellen, dat geïnspireerd is door een aparte locatie: de industriële setting van het handelsdok in de Brugse haven.

Meer dan vijftig jonge artiesten performen of exposeren tijdens KONVOOI. Ward Dupan, artistiek verantwoordelijke bij jongerencentrum Het Entrepot leidt alles in goede banen: “In de week heersen vrachtwagens in de haven, komend weekend is de kade langs het Groot Handelsdok het decor van een kunstroute, theater, performances, interventies en installaties. We kozen na en publieke oproep uit meer dan honderd inzendingen vijf jonge curatoren die een eigen project realiseren én het programma mee mochten samenstellen. Elk van hen heeft een achtergrond uit verschillende kunstdisciplines.”

Vijf curatoren

De vijf jonge curatoren/collectieven zijn Lila Maria De Coninck, Johannes Lievens, MOZ FLOKS, een-twee en Minne De Meyer Engelbeen. Daarnaast zal kok en designer Lore Snauwaert, die actief is bij het Gentse kunstencentrum Viernulvier, openluchtdiners serveren met ingrediënten uit plukboerderijen én met een boodschap ter bestrijding van voedseloverschotten.

De architecte Minne De Meyer Engelbeen zal een textiel kunstwerk realiseren. Lila Maria De Coninck, student Art Science in Den Haag, zal een performance brengen waarin kunst en technologie elkaar omarmen. Anaïs en Ans van MOZ FLOKS zullen met vier acteurs in een bus tussen station en handelsdok pendelen, waarbij de reizigers vergast worden op meditatief theater.

Bruggeling Janes Zeghers van het duo een-twee doet iets met de ‘iconische’ verkeersborden in de voor voetgangers gevaarlijke haven. Johannes Lievens gaat met ‘Field Notes’ op ontdekking in de haven. Komt hij er ‘ongehavend’ uit?

Optredens

Volgens jeugdschepen Mathijs Goderis vormen thema’s als identiteit, genderdiversiteit, klimaat en mentale gezondheid een rode draad tussen de performances: “Het Entrepot daagt jongeren uit en geeft hen ruimte en vertrouwen om te experimenteren. Tijdens KONVOOI kun je als bezoeker binnentreden in hun leefwereld.”

“Bovendien zijn er live optredens van onder meer Tsar B en Movulango, er zijn afterparty’s met dj’s uit de lokale clubscène. Villa Bota zorgt voor live radio en muziek van op het festivalterrein, met bar en foodtrucks.”

Info: www.konvooifestival.be