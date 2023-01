Komt er een fietsbieb in Heuvelland?

Op zondag 15 januari komt Vrijstaat Heuvelland samen in het Muziekcentrum van Dranouter. Vanaf 10.30 uur snijden ze het onderwerp van de fietsbieb in Heuvelland aan. Bij de Fietsbieb kunnen kinderen van 2 tot 12 jaar een kinderfiets ontlenen.

“Het is een betaalbare, duurzame en toegankelijke manier om elk kind met een fiets op maat te laten rijden”, zegt André Migneau die samen met zijn vereniging Beweging.net in 2015 dit initiatief lanceerde in Vlaanderen.

“Toen we met Beweging.net Brugge-Oostende-Westhoek in 2015 rond de tafel zaten om het idee van de fietsbieb al dan niet uit te werken, hadden we nooit verwacht dat het zo’n succes zou worden”, vertelt André Migneau.

huren voor één jaar

De eerste fietsbieb kwam er in Brugge en kent nu wellicht een vervolg in Heuvelland. “Met alle partners komen we samen om dit te bespreken”, aldus Henk Vandaele van Vrijstaat Heuvelland. “Het is de bedoeling om één jaar een fiets te ontlenen aan €20 met een waarborg van €20. De gebruiker kan gedurende dat jaar de fiets inruilen voor een ander model, kleur of maat.”

Op dit moment is het nog aftasten waar de fietsbieb kan komen. “We denken onder meer aan het dorpspunt van Dranouter waar in het voorjaar van 2023 de BVBA Viersprong in samenwerking met de Lovie een dorpswinkel zal openen.”

Vrijstaat Heuvelland werd opgericht in de zomer van 2019 met als doel de Heuvellandse dorpen sociaal en ecologisch te vernieuwen. “We lanceren ideeën die al dan niet kunnen opgepikt worden door de gemeente,” verduidelijkt Henk Vandaele. “Zo werd gepraat over autodelen en zochten we naar de mogelijkheden om een lokale markt uit te bouwen.”

(MD/foto EF)