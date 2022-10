Komense jeugdhuis Carpe Diem heeft nieuwe voorzitter

Na meer dan 15 jaar aan het stuur te hebben gestaan, trok Emilie Vandenbroucke de deuren van Carpe Diem voor het laatst dicht. Met Augustin Durnez (23) krijgt het Komense jeugdhuis een nieuwe voorzitter, al wil die vooral het werk van Emilie verder zetten. “Jeugdhuizen spelen een cruciale rol in onze maatschappij en daar moeten we durven op inzetten”, klonk het in zijn allereerste toespraak.

Een honderdtal leden, 7 animatoren en een gemiddelde van 12 workshops per week. En of het jeugdcentrum Carpe Diem een sleutelplaats heeft in het dagelijkse leven van de Komense jongeren. Tijdens hun opendeurdagen konden zowel jong als oud kennis maken met het volledige aanbod van activiteiten maar kon de kersverse voorzitter zich meteen ook aan het grote publiek voorstellen.

“Onze naam, onze leuze, onze slogan als het ware is actueler dan ooit. Hoe kunnen we als jongeren de dag plukken zonder ons zorgen te maken over wat nog moet komen? Het klimaat, de economie, de coronacrisis of nu zelfs de energiecrisis? Het zijn allemaal zaken die de toekomst van deze jeugd kunnen hypothekeren.” Augustin vermijdt in zijn toespraak geen gevoelige onderwerpen en maakt meteen ook duidelijk dat de jongeren van vandaag de maatschappij van morgen zullen moeten dragen. “In een wereld waar jongeren nog al te vaak met de vinger worden gewezen, waar ze bijna dagelijks worden gestigmatiseerd, is een jeugdhuis zoals Carpe Diem hun veilige haven. Een ontmoetingsplaats waar ze zich kunnen loskoppelen van de buitenwereld, zonder de realiteit uit het oog te verliezen. We organiseren activiteiten die zich concentreren op het milieu, op cultuur en zelfs op kunst en sport zonder dat we de jeugdige toets vergeten. Zo hebben we hier een rasechte Geek-Club die maandelijks de koppen bijeen steekt. Feit, ze spelen games maar tegelijk gaan ze ook aan de slag met de techniek die erbij hoort. De arcadekast die men hier tijdens de opendeurdag in actie zag? Die werd door jongeren in elkaar gestoken.”

Augustin trok in een rechte lijn door naar het belang van de animatoren van het jeugdhuis. “7 mensen die zich met hart en ziel inzetten om de toekomst hapklaar op het bord van onze leden te leggen”, vulde hij aan. “Zonder hen zou er van een jeugdhuis of van een jeugdwerking geen sprake zijn. Hun feedback is broodnodig en ze hebben ook allemaal hun verantwoordelijkheid binnen de werking van Carpe Diem. Onze taak voor dit en de komende jaren is dan ook duidelijk: onze jongeren kneden totdat ze klaar zijn om het leven aan te pakken, als verantwoordelijke, sociale, actieve en vooral geëngageerde burgers.”