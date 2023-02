Knokke-Heist pakt uit met Kidsproof-brochure voor de vakanties

De paasvakantie staat nog voor de deur, maar in Knokke-Heist blikken ze graag al eens vooruit naar de zomervakantie. Wil je plannen maken voor je kids tijdens de grote vakantie, neem dan een kijkje op de website van de dienst Jeugd voor het ruime aanbod. Knokke-Heist pakt alvast uit met een Kidsproof-brochure.

In die brochure vind je niet alleen een handige kalender met het volledige overzicht van de Vakantieplusstages en Het Speelplein. Er staan ook leuke tips in voor gezinnen. Zoek je nog inspiratie voor leuk gevulde weekends en vakanties? Neem dan een kijkje in deze folder. Trouwe bezoekers van Het Speelplein en Vakantieplus krijgen het boekje alvast in de bus. Wie nog geen exemplaar heeft kunnen bemachtigen, kan terecht in Jeugdcentrum De Marge, Cultuurcentrum Scharpoord en Toerisme Knokke en Heist. De brochure is ook online te raadplegen.

‘t Kot in De Marge

Wil je op voorhand je plekje reserveren bij Vakantieplus, het Speelplein of de Chalet kan dat vanaf vrijdag 3 maart online of vanaf zaterdag 4 maart aan het onthaal van Cultuurcentrum Scharpoord. Elke schoolvakantie staan ook de deuren van ‘t Kot in De Marge open. Je maakt er samen, tussen 14 en 17 uur, een gezellige boel van. Maar er zijn ook megacoole activiteiten gepland doorheen het jaar. Een overzicht vindt men achteraan in de brochure en uiteraard ook online.