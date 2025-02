Knokke-Heist introduceert voorrangsregeling bij inschrijvingen voor Vakantieplus: “Wie hier woont, werkt of school loopt, krijgt als eerste de kans”

Knokke-Heist gaat ouders die wonen of werken in de gemeente, óf waarvan het kind er school loopt, vanaf deze zomer voorrang geven bij de inschrijvingen voor Vakantieplus. Dat is donderdagavond beslist in de gemeenteraad. “Door deze regeling krijgen werkende ouders uit Knokke-Heist de kans om tijdig kinderopvang te regelen, terwijl Vakantieplus na de voorinschrijvingen wél voor iedereen toegankelijk blijft”, zegt het gemeentebestuur.

De gemeenteraad gaf donderdagavond groen licht voor de beslissing. Het gemeentebestuur gaf meteen ook extra duiding waarom er voor de voorrangsregel wordt gekozen. “Knokke-Heist is een bruisende gemeente waar zowel inwoners, tweedeverblijvers als toeristen graag hun tijd doorbrengen. Tegelijk heeft het gemeentebestuur de verantwoordelijkheid om de gemeente draaiende te houden en voorzieningen te organiseren die tegemoetkomen aan de noden van inwoners en werkende gezinnen”, klinkt het.

“Zeker tijdens vakantieperiodes is het voor werkende ouders niet altijd evident om werk en gezin te combineren, gezien het toeristische karakter van Knokke-Heist en de seizoensgebonden economie. Daarom biedt de gemeente voorrang aan kinderen die in Knokke-Heist wonen, er schoollopen of van wie de ouders er werken. Dit zorgt ervoor dat deze gezinnen tijdig kinderopvang kunnen regelen én dat de bezoekers van onze badplaats ten volle kunnen genieten van het mooie toeristische aanbod van onze gemeente.”

Nog steeds ruimte voor tweedeverblijvers

Voor de duidelijkheid: dat neemt niet weg dat er na de voorrangsperiode nog steeds ruimte blijft voor tweedeverblijvers en andere geïnteresseerden. “Uit ervaring weten we dat er na deze periode nog voldoende plaatsen beschikbaar zijn, al kan de keuze beperkter zijn”, aldus het gemeentebestuur.

Kinderen die in Knokke-Heist wonen, er schoollopen of van wie de ouders er werken krijgen als eersten de kans om in te schrijven op woensdag 26 maart om 18 uur. Inwoners kunnen online inschrijven via shop.knokke-heist.be.

Niet-inwoners die in Knokke-Heist werken of kinderen hebben die er schoollopen, moeten vooraf een ingevuld attest bezorgen en kunnen telefonisch inschrijven via 050 63 04 30. Vanaf dinsdag 1 april om 8.30 uur worden de inschrijvingen opengesteld voor iedereen.

Evalueren

In de tussentijd blijft de gemeente het aanbod en de inschrijvingsprocedure evalueren en waar nodig bijsturen of uitbreiden. “We willen ervoor zorgen dat zoveel mogelijk kinderen kunnen deelnemen aan leuke en waardevolle activiteiten. Daarom bekijken we steeds of verbeteringen nodig zijn,” klinkt het bij het gemeentebestuur. (MM)