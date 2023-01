Kloen schakelt Dokter Knuffels in om zieke kinderen te entertainen in Roeselare

Kinderen die op de afdeling pediatrie van het AZ Delta in Roeselare verblijven krijgen misschien wel eens een heel opmerkelijke dokter over de vloer. Dokter Knuffel, gespecialiseerd in de zorg voor de knuffels van de kindjes, maakte vrijdag voor het eerst haar intrede. Het project wordt ondersteund door de Roeselaarse vzw Kloen. “De reacties zijn superpositief. Ik heb al heel wat werk gehad. Van infusen maken tot verbanden uitdelen. De kinderen halen spontaan al hun knuffels boven”, aldus Line Van Wassenhoven die ook met het Clownshuis zieke kinderen een hart onder de riem probeert te steken.

Een gek geklede dokter, maar wel een die naar eigen zeggen vijfendertig jaar gestudeerd heeft. Met Dokter Knuffel heeft AZ Delta in Roeselare een nieuwe arts bij. “Ik ga minstens een keer in de maand bij de kinderen langs om te kijken of alles wel in orde is met hun knuffels”, aldus Line Van Wassenhove uit Blankenberge die in de huid van dokter Knuffel kruipt. Met haar bezoekje probeert ze de kinderen, ondanks de omstandigheden, leuke momenten te bezorgen. Dokter Knuffel geeft bovendien ook advies over wat de thuiszorg van de knuffels betreft. Elk ziek kindje krijgt een leuk boekje mee met tal van verzorgtips voor hun knuffels.

Kloen steunt al jarenlang het Clownshuis

Het project Dokter Knuffel wordt ondersteund door de vzw Kloen, zeker geen onbekende in de plaatselijke ziekenhuizen. “We steunden heel lang onder andere de ziekenhuisclowns, maar vanuit die hoek krijgen we niet veel reactie meer. Daarom kiezen we graag voor dit nieuwe initiatief. Vandaag wordt hier de eerste steen gelegd van Dokter Knuffel, een project waarin we met Kloen erg geloven”, aldus Geert Deraeve van Kloen. Line Van Wassenhoven is dan ook geen onbekende voor de mensen van de Roeselaarse vzw. “We steunen al jarenlang het Clownshuis. We zijn alvast heel erg blij dat we met Dokter Knuffel hier naar AZ Delta mogen komen. We hopen dat dit project kan verdergezet worden in andere ziekenhuizen”, aldus Deraeve.

Een bezoekje van de clowns

Het Clownshuis bestaat inmiddels al meer dan tien jaar. “Het Clownshuis is een huis waar ik samen met enkele clowns woon. Via de website www.hetclownshuis.be kunnen langdurig thuisverblijvende zieke kinderen veilig en gratis live webcammen of chatten met een clown, filmpjes bekijken of de clownblog volgen. Ook kunnen scholen of ouders onze clowns vragen om nog eens een bezoekje te brengen aan de klas van het zieke kind of bij het kindje thuis”, legt Dokter Knuffel uit.

