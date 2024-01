KLJ viert Natte Winternacht

Naar jaarlijkse traditie organiseert KLJ Ruiselede de eerste zaterdag van het jaar zijn Kille Winternacht. Dat belooft vanavond een Natte Winternacht te worden, omdat de jeugdvereniging de sporthal moet ruilen voor een tent aan de Chiro-lokalen. “De weide is nat maar niet drassig”, relativeert voorzitter Mathias Demey.

Vanavond vanaf 21 uur start de Kille Winternacht van KLJ Ruiselede, een mega-fuif waar toch gauw een kleine duizend feestvierders verwacht worden. Op het programma staan ronkende beats van dj’s Promille, Brent en AJ Beats. Door werken aan de sporthal moet de jeugdvereniging echter onderduiken in een tent op een weide nabij de Chiro-lokalen. Dat is geen cadeau door de wekenlange aanhoudende regen. “We doen er alles aan, om de fuif zo comfortabel mogelijk te maken”, zegt voorzitter Mathias Demey. “Zowel in de tent als op de buitenruimtes waar het volk verwacht wordt, hebben we planken vloeren voorzien. Extra rijplaten moeten de leveringen makkelijker maken. Zo’n 8 bestuursleden en een dertigtal vrijwilligers zijn al van donderdag in de weer, om alles op te zetten.”

Overlast beperken

Is het feestlawaai in een tent niet merkelijk storender, dan in een sporthal? “We maken gebruik van de ervaring van de Chiro-jongeren, die al vaker met een tent gewerkt hebben”, legt Demey uit. “De geluidsboxen draaien we weg van het centrum, om de overlast zo klein mogelijk te maken. Alle omwonenden hebben in hun brievenbus tekst en uitleg gekregen. Vannacht zullen ook leden rondrijden, om schade of vandalisme te voorkomen. Ik moet zeggen dat we in het verleden zo goed als nooit echte problemen hebben gehad met geluidsoverlast.”

Fuifgangers kunnen hun wagen parkeren in de Aalterstraat, behalve daar waar de brandweer makkelijk toegang moet krijgen. ‘Kille Winternacht’ aan de Kraaienboekdreef loopt vanavond van zaterdag 6 januari (21 uur) tot zondag 5 uur. De toegang kost € 8. (GGM)